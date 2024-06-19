إسرائيل تعثر على "القلب النابض" لـ "حماس" في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على 70% من مدينة رفح، بعد 40 يومًا من بدء عمليته العسكرية في المدينة، سعيًا خلف "صيد ثمين" كما تصفه الأوساط العبرية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن محمد شبانة قائد لواء رفح في "حماس"، الذي جرت محاولة تصفيته الشهر الماضي، نجا من محاولة الاغتيال، وأن الجيش يقول "لا بدَّ أن نصل إليه".

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه خلال عملية رفح تم العثور على موقع عسكري للحركة كان بمثابة "القلب النابض" لقائد لواء رفح شبانة.

وخلال العملية العسكرية، التي تنفذها الفرقة (162) سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح ومحور فيلادلفيا وأحياء أخرى في عمق المدينة الحدودية مع مصر، وفق هيئة البث.