بريطانيا تبدأ استقبال أطفال مصابين من غزة لتلقي العلاج

أكّدت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، أن مجموعة أولى من الأطفال المصابين والمرضى من غزة في طريقها إلى بريطانيا في إطار خطة لتمكين هؤلاء من تلقي الرعاية الطبية.

وفي تموز/يوليو الماضي أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أن بريطانيا ستتولى إجلاء أطفال من غزة لتوفير العلاج لهم، مؤكدا أن معظم المستشفيات في القطاع الفلسطيني لم تعد عاملة، وفق "فرانس برس".

وشدّدت الحكومة على أهمية الخطة نظرا إلى نقص الأدوية والإمدادات الحيوية في غزة وتعذّر أداء الطواقم الطبية عملها بأمان.

وجاء في بيان لوزارة الصحة: "نتوقّع وصول الأطفال وأفراد عائلاتهم الأوثق قرابة إلى المملكة المتحدة في الأسابيع المقبلة"، لافتة إلى أن أي تفاصيل على صلة بالرحلات الجوية لن تنشر "لأسباب أمنية تشغيلية".

وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي ميرور" الجمعة، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن المجموعة الأولى من الأطفال "غادرت غزة وهي في طريقها.. إلى المملكة المتحدة".

وأوردت الصحيفة أن الأطفال الذين سيتم نقلهم إلى بريطانيا لتلقي العلاج، تتولى رعايتهم حاليا طواقم طبية في أحد بلدان المنطقة.

وسبق أن نُقل عدد ضئيل من الأطفال المصابين من غزة إلى بريطانيا في إطار برنامج خاص هو "بروجكت بيور هوب" (Project Pure Hope).

ولم يكشف وزراء عدد الأطفال الذين سيصلون في إطار الخطة الجديدة، في حين تفيد تقارير بأن المجموعة الأولى تضم 30 إلى 50 طفلا.

إلى ذلك، تسعى السلطات إلى إجلاء طلاب لتمكينهم من مواصلة الدراسة في جامعات بريطانية.