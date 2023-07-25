ليبيا.. الصراعات السياسية تضع نزاهة القضاء على المحك
وضعت الصراعات والتجاذبات السياسية في ليبيا نزاهة السلطة القضائية على المحك؛ بعد محاولات الزج بها إلى دائرة الصراع بهدف دعم مواقف وتحقيق مصالح لأطراف سياسية.
وكغيرها من السلطات لم تنج السلطة القضائية التي تراهن على نزاهتها جميع أطياف الشعب الليبي في الفصل في القضايا السياسية والاقتصادية من أتون الصراع السياسي الذي خلف انقساما حادا داخل المجتمع وأجهزة الدولة.
بداية الصراع
بعد أكثر من 7 أعوام من تجميد عمل الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا، أعلن رئيس المحكمة محمد الحافي إعادة تفعيل عمل الدائرة في آب/أغسطس العام الماضي، ليرد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح على هذه الخطوة بتقديم مقترح قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي وأقرّه البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية هذا القانون الذي أقره البرلمان.
وعلى الرغم من ذلك، صوّت البرلمان الليبي في 26 يونيو/ حزيران الماضي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته.
ولم يعلن البرلمان الليبي في إعلانه عن أسماء وأعداد النواب المشاركين في جلسة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية الجديدة.
تحذير من الانقسام
وحذر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مفتاح القوي، اليوم الثلاثاء، من أن قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 11 لعام 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، قد يؤدي إلى انقسام السلك القضائي في البلاد.
ودعا القوي البرلمان الليبي إلى إنشاء "محكمة التنازع" من خلال إصدار قانون يعالج حالة التنازع في الاختصاص وإرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء "محكمة التنازع".
ونص حكم الدائرة الدستورية الصادر يوم الأحد، على تولي رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بدلاً من رئيس المحكمة العليا.
وبموجب الحكم، فإن تولي مفتاح القوي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بوصفه رئيس إدارة التفتيش يعد باطلا وتعود رئاسة المجلس إلى عبدالله بورزيزة بوصفه رئيس المحكمة العليا.
المحكمة العليا ترد
وردت الجمعية العمومية للمحكمة العليا على تشكيك المجلس الأعلى للقضاء في حكم الدائرة الدستورية واتهامها بانتقاء طعون معينة، بالتأكيد على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات وبألّا تتعدى حدود ولايتها القضائية النأي بنفسها عن الخوض في المسائل المتعلقة بالشأن السياسي؛ حفاظًا على حيادها ومصلحة الوطن.
وأكدت الجمعية العمومية في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن الدائرة الدستورية بالمحكمة تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين لإخضاع سلطات الدولة لأحكام القانون ومنعها من تجاوز صلاحياتها المحددة لها وفق الدستور.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا وقوفه على الحياد إزاء النزاع القائم بين الدائرة الدستورية في المحكمة العليا "النقض"، والمحكمة الدستورية التي شكلها البرلمان الليبي.
وقال رئيس المجلس، مفتاح القوي، في كلمة أمام أعضاء المجلس ونشرتها وسائل إعلام محلية، إنه لن يتعامل مع أي مخرج صادر عن الجهتين، واصفا التنازع الحالي بينهما بـ "الإيجابي".
وأوضح القوي أن البت في الخلاف بين الجهتين يتطلب اللجوء إلى محكمة التنازع، لكن تلك المحكمة غير موجودة في ليبيا.
وأعلن استمرار الحال كما هو عليه إلى إشعار آخر.
وعلق القوي على إخطار البرلمان الليبي لمجلس القضاء بعدم التعامل مع المحكمة العليا باعتبارها لا تمتلك الشرعية، بالقول: "هذا محل خلاف على المستوى الشخصي ولا حاجة للخوض فيه".