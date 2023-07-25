ليبيا.. الصراعات السياسية تضع نزاهة القضاء على المحك

وضعت الصراعات والتجاذبات السياسية في ليبيا نزاهة السلطة القضائية على المحك؛ بعد محاولات الزج بها إلى دائرة الصراع بهدف دعم مواقف وتحقيق مصالح لأطراف سياسية.

وكغيرها من السلطات لم تنج السلطة القضائية التي تراهن على نزاهتها جميع أطياف الشعب الليبي في الفصل في القضايا السياسية والاقتصادية من أتون الصراع السياسي الذي خلف انقساما حادا داخل المجتمع وأجهزة الدولة.

بداية الصراع

بعد أكثر من 7 أعوام من تجميد عمل الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا، أعلن رئيس المحكمة محمد الحافي إعادة تفعيل عمل الدائرة في آب/أغسطس العام الماضي، ليرد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح على هذه الخطوة بتقديم مقترح قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي وأقرّه البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية هذا القانون الذي أقره البرلمان.

وعلى الرغم من ذلك، صوّت البرلمان الليبي في 26 يونيو/ حزيران الماضي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته.

ولم يعلن البرلمان الليبي في إعلانه عن أسماء وأعداد النواب المشاركين في جلسة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية الجديدة.