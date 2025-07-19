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سوريا.. اتهامات للعشائر والحكومة بخرق اتفاق التهدئة في السويداء

سوريا.. اتهامات للعشائر والحكومة بخرق اتفاق التهدئة في السويداء
مسلحون تابعون للعشائر في السويداءالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
19 يوليو 2025، 11:08 ص

تناقلت منصات ووسائل إعلام في سوريا، اليوم السبت، أنباء عن خروقات لاتفاق التهدئة في السويداء، يقودها مسلحون تابعون للعشائر والحكومة السورية.

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 ونقلت "شام  TV" عن مصادر محلية في السويداء أن " مسلحين من العشائر ما زالوا ينفذون هجمات على محاور غرب وشمال غرب مدينة السويداء في محاولة تنفيذ اختراق باتجاه مركز المدينة".

ومن جهتها أكدت حركة "رجال الكرامة" استمرار هجمات ما سمتها "المجموعات الإرهابية المدعومة من الحكومة" على السويداء، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت الحركة إن "المجموعات الإرهابية المدعومة من الحكومة لا تزال تهاجم القرى والمدن في محافظة السويداء، مستهدفة المدنيين الآمنين وممتلكاتهم، ومرتكبة انتهاكات فظيعة على مرأى العالم" وفق تعبيرها.

ودعت الحركة إلى مقاومة من وصفتهم بـ"الغزاة الإرهابيين"، معتبرة أن ذلك "واجب وطني وأخلاقي".

كما أكدت الحركة أن "الإرهابيين، بدعم واضح من الحكومة وتسهيلها، يخرقون جميع الاتفاقات والمعاهدات، مستفيدين من تغطية إعلامية متواطئة"، وفق قولها.

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