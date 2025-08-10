نتنياهو: نُعِدُّ لحماس "مفاجآت" بعد محاصرتها في منطقتين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يقبل بشروط حركة حماس للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، قائلا "نحاصرها الآن في منطقتين، ونعد لها مفاجآت بطرق شتى ولدينا قدرة القضاء عليها، فنحن دولة تملك جيشا ولسنا جيشا يحكم دولة"، وفق تعبيره.

وتابع نتنياهو في كلمة له، اليوم الأحد، بأن قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" بشأن احتلال غزة "حاسم".

أخبار ذات علاقة حماس تتهم نتنياهو باختلاق "جملة من الأكاذيب" بشأن غزة

وشدد نتنياهو على أن شروط حماس للتوصل إلى اتفاق هي "شروط استسلام"، مبينا أن حكومته لن تقبل بها، وأنه وزوجته على اتصال دائم بعائلات المختطفين في غزة ويدركان حجم معاناتهم، على حد قوله.

وحول المستجدات على الساحة السورية، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "سيتم نزع السلاح من منطقة جبل الشيخ".