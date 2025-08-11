"المحكوم عليهم بالإعدام".. هل تعمدت إسرائيل اغتيال أنس الشريف؟

أفاد مسؤول أمني إسرائيلي لصحيفة "معاريف" العبرية بأن الصحفي الفلسطيني أنس الشريف يعتبر من وجهة نظر تل أبيب هدفًا مشروعًا للاغتيال لمشاركته الفاعلة في القتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي، بخلاف كونه عضوًا في حركة حماس.

وبحسب تصريحات المصدر نفسه رفض التعليق على ما إذا كان الشريف هو المستهدف بالاغتيال أم أنه نتيجة عرضية خلال الهجوم.

وكما أفاد تقرير معاريف، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول إن الشريف كان على قائمة "المحكوم عليهم بالإعدام" التي أعلنتها تل أبيب.

وأضاف المصدر الأمني، لم يشارك الشريف في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكنه كان المصور الذي وثق تحرير الرهائن واطلع على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وهو من صوّر مراسم إطلاق سراحهم لصالح حماس.

وكما جاء في عدة تقارير عبرية، قبل أقل من ساعة من اغتياله، كان أنس الشريف قد نشر على حسابه على تيليغرام (الذي يتابعه قرابة 140 ألف متابع) تقريرًا عن "هجمات واسعة النطاق في المنطقتين الشرقية والجنوبية لمدينة غزة".

وفي السياق ذاته، تناقلت وسائل الإعلام العبرية تصريحات متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ووثائق حول عضوية الشريف بحماس، وزعم أن الجيش الإسرائيلي هاجم مؤخرًا من وصفوه بالإرهابي أنس الشريف في منطقة مدينة غزة.

وتصرف الشريف، وفق الرواية الإسرائيلية الرسمية، متنكرًا في زي صحفي من قناة الجزيرة، وكان قائد خلية في حماس، وروج لخطط إطلاق صواريخ على مستوطني إسرائيل وقوات الجيش.

وبحسب تصريحات المتحدث العسكري الإسرائيلي، كان الجيش قد كشف سابقًا عن معلومات استخباراتية ووثائق عديدة عُثر عليها في قطاع غزة، تؤكد انتماء الشريف لحماس عسكريا.

وتدعي هذه الوثائق مجددًا نشاطه الإرهابي، حسب الترويج الإسرائيلي، الذي حاولت الجزيرة التنصل منه"، وتتضمن الوثائق جداول الموظفين، وقوائم دورات التدريب، ودليل الهاتف، ووثائق رواتب الشريف، والتي منها راتب شهري مقداره 200 دولار.

ويضيف متحدث الجيش، وفق القناتين 12 و13 أن هذا ما يثبت بشكل قاطع أنه عمل إرهابيًا لدى حركة حماس في قطاع غزة. وحسب الرواية الإسرائيلية تمثل هذه الوثائق دليلاً على اندماج الشريف في الفضائية التى يعمل بها.

والشريف، البالغ من العمر 29 عامًا، من جباليا، أحد الصحفيين المخضرمين القلائل المتبقين في غزة بعد مقتل عدد كبير من الصحفيين خلال الحرب، وكان يُعد أبرز صحفيي الجزيرة في القطاع.

وتعرّض منزله للهجوم، وقُتل والده، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونشر الجيش سجلاتٍ لعناصر حماس، تشير إلى أن الشريف يُعتبر صحفيًا، وفي الحقيقة هو مقاتل وقائد فرقة في سرية الصواريخ التابعة للواء شرق جباليا.

واستنادًا إلى مصادر استخباراتية إسرائيلية، حدّد الجيش والشاباك أن هناك عدة عناصر فلسطينية كانوا إرهابيين يتخفّون في صفة صحفيين، حسب الرواية الإسرائيلية.