مع اشتداد القصف على غزة.. توقف مستشفيين وتدمير مركز صحي (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، خروج مستشفيين يقدمان خدمات متخصصة، عن الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على المدينة.

وأشارت إلى أن مركزًا صحيًا تم تدميره، كما أن مستشفيين آخرين يواجهان خطر الخروج من الخدمة جراء العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة: "خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة جراء الاستهداف المستمر لمحيط المستشفى، بالإضافة إلى تدمير مركز صحي الإغاثة الطبية في مدينة غزة".

وأضافت في بيان لها: "مستشفى الرنتيسي تعرض للقصف المباشر قبل أيام مما ألحق أضرارًا جسيمة به".

وأوضحت أن "مستشفى العيون هو المستشفى العام الوحيد الذي يقدم خدمات العيون في محافظة غزة، كما أن مستشفى الرنتيسي بما يحتويه من خدمات لا تتواجد إلا في هذه المستشفى".

واتهمت الوزارة، إسرائيل بالعمل على "ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة"، مضيفة: "جميع المرافق والمستشفيات لا توجد إليها طرق آمنة تُمكن المرضى والجرحى من الوصول إليها".

وقالت الوزارة: "يواجه المرضى والجرحى صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني، ومستشفى القدس نتيجة القصف المستمر"، إذ يقع المستشفيان في منطقة تل الهوا التي تقدم الجيش الإسرائيلي باتجاهها بشكل مفاجئ.