تونس.. رفض الإفراج عن رئيس "النهضة" السابق وإحالته لـ"قضايا الإرهاب"
أعلن مختار الجماعي محامي الرئيس السابق لحركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي، أنه جرى رفض الإفراج عن موكله وإحالته لـ"قضايا الإرهاب"، وفقا لما ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية.
وقال الجماعي: "دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف، قررت إحالة الونيسي إلى أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية مع رفض الإفراج عنه".
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق الونيسي على خلفية تسجيل صوتي منسوب إليه.
وفي التسجيلات المسرَّبة على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تصريح منسوب للونيسي يذكر فيه لقاءه مع رجال أعمال نافذين، فضلاً عن التحدث عن انتهاكات مالية ارتكبها أحد المسؤولين في حزب النهضة.