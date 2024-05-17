تونس.. رفض الإفراج عن رئيس "النهضة" السابق وإحالته لـ"قضايا الإرهاب"

وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق الونيسي على خلفية تسجيل صوتي منسوب إليه.

وفي التسجيلات المسرَّبة على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تصريح منسوب للونيسي يذكر فيه لقاءه مع رجال أعمال نافذين، فضلاً عن التحدث عن انتهاكات مالية ارتكبها أحد المسؤولين في حزب النهضة.