ليبيا تعلن تأجيل فتح معبر "رأس اجدير" الحدودي مع تونس

أعلنت وزارة الداخلية في ليبيا، الأربعاء، تأجيل موعد افتتاح منفذ "رأس إجدير" الحدودي أمام حركة سفر المواطنين إلى يوم الاثنين المقبل.

وأرجعت الداخلية الليبية قرار تأجيل معبر "رأس اجدير" الحدودي، في بيان لها، إلى "استكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بالكامل".

وأكدت الوزارة أن "المنفذ حالياً لازال مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية، وفق ما أعلن عنه الأيام الماضية".

وكان وزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي قد بحث، الأسبوع الماضي، مع نظيره التونسي خالد النوري التعاون إعادة فتح المنفذ وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل به.

وأشار الطرابلسي، خلال اجتماع الأربعاء، بديوان الوزارة في طرابلس، إلى أن "هناك بعض الصعوبات التي تواجه حركة تنقل المسافرين بين البلدين خاصةً في مشكلة تشابه الأسماء".