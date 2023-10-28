السودان.. تصعيد عسكري جديد مع استمرار مفاوضات جدة

اندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم، وهو تصعيد عسكري جديد يترافق مع استمرار المفاوضات بين طرفي النزاع في مدينة جدة السعودية.

وقال شهود لـ"إرم نيوز"، إن معارك عنيفة اندلعت، منذ وقت مبكر من صباح اليوم السبت، قرب مقر سلاح المدرعات والذخيرة في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأشاروا إلى سماع دوي انفجارات قوية مع تصاعد أعمدة الدخان، تزامنًا مع تحليق الطيران فوق سماء المنطقة.

وتشهد مواقع مختلفة في العاصمة الخرطوم، وإقليم دارفور تصعيدًا عسكريًا عنيفًا، هذه الأيام حيث أعلنت قوات الدعم السريع، الخميس، إسقاط مقر قيادة الجيش في "الفرقة 16" بمدينة نيالا، بعد 3 أيام من المعارك المتتالية، كما اندلعت مواجهات أخرى في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين طرفي الصراع، في مدينة جدة السعودية، لبحث إنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ أكثر من 6 شهور.