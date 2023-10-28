السودان.. تصعيد عسكري جديد مع استمرار مفاوضات جدة
اندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم، وهو تصعيد عسكري جديد يترافق مع استمرار المفاوضات بين طرفي النزاع في مدينة جدة السعودية.
وقال شهود لـ"إرم نيوز"، إن معارك عنيفة اندلعت، منذ وقت مبكر من صباح اليوم السبت، قرب مقر سلاح المدرعات والذخيرة في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وأشاروا إلى سماع دوي انفجارات قوية مع تصاعد أعمدة الدخان، تزامنًا مع تحليق الطيران فوق سماء المنطقة.
وتشهد مواقع مختلفة في العاصمة الخرطوم، وإقليم دارفور تصعيدًا عسكريًا عنيفًا، هذه الأيام حيث أعلنت قوات الدعم السريع، الخميس، إسقاط مقر قيادة الجيش في "الفرقة 16" بمدينة نيالا، بعد 3 أيام من المعارك المتتالية، كما اندلعت مواجهات أخرى في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين طرفي الصراع، في مدينة جدة السعودية، لبحث إنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ أكثر من 6 شهور.
وتركز الجولة الجديدة من المفاوضات السودانية على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحقيق وقف لإطلاق النار وإجراءات أخرى لبناء الثقة.
وانضم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) إلى المحادثات في جدة، كما يتوقع أن تلتحق بها القوى السياسية السودانية التي عقدت اجتماعات تنظيمية في أديس أبابا.
ويغرق السودان، منذ أكثر من 6، أشهر في صراع مسلح على السلطة، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، خلّف نحو 9 آلاف قتيل، وأكثر من 7 ملايين نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة.