تقرير: تردد إسرائيلي بشأن شن عملية عسكرية واسعة في الضفة

20 جماعة مسلحة

وأضاف أن "العنف الفلسطيني الذي ظهر في الضفة الغربية مباشرة بعد عملية (حارس الأسوار) في أيار/ مايو 2021 من قبل حركة الجهاد الإسلامي بدعم من إيران، يواصل تعزيز قوته، حيث يؤكد مسؤولون أمنيون كبار أن رئيسي الوزراء نفتالي بينيت ويائير لابيد كانا مخطئين عندما لم يتصرفا بقوة أكبر ضد الجماعات المسلحة الجديدة التي نشأت في شمال الضفة، في ضوء عمل حوالي 20 جماعة فلسطينية مسلحة بالفعل في المنطقة نفسها، كما بدأ العنف ينتشر إلى مناطق في وسط الضفة الغربية وجنوبها".

وزعم التقرير الذي نشره موقع "نيوز1" العبري، اليوم الأحد، أن المجموعات المسلحة تهاجم بشكل يومي بإطلاق النار على حواجز الجيش الإسرائيلي ودورياته والمستوطنين الإسرائيليين الذين يتنقلون على طول الطرق الرئيسية في الضفة. كما تتصدى الجماعات المسلحة بإطلاق النار على جنود الجيش الذين يدخلون مراكز المدن الفلسطينية بغرض إلقاء القبض على مطلوبين، مبينا أن استخدام العبوات الناسفة ازداد في الآونة الأخيرة ضد جنود الجيش، وتم إنشاء مختبرات لإنتاج هذه العبوات في المنطقة.

وبحسب التقرير، يؤكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، أن الاعتقالات الليلية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ليست كافية لإحباط أعمال العنف للمجموعات المسلحة، والمطلوب بحسب المصادر العسكرية هو عملية عسكرية واسعة النطاق بحجم فرقة عسكرية تتولى زمام الأمور، وتطهير مدن مثل جنين ونابلس وطولكرم والمخيمات المجاورة لها من أعشاش العنف في عملية شاملة من منزل إلى منزل، يمكن أن تستمر مثل هذه العملية حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، على حد قوله.

وأضاف أن على الجيش الإسرائيلي أن يسيطر على المدن الرئيسية للفلسطينيين في شمال الضفة لفترة محدودة، وأن يعيد بناء قوة الردع فيها.

وأوضح أنه يوجد في هذه المدن آلاف الأسلحة غير المشروعة، وكميات هائلة من الذخيرة والمختبرات لإنتاج العبوات الناسفة.

وحذر المسؤول الأمني الكبير من أنه إذا لم يتخذ المستوى السياسي قرارًا قريبًا بشأن عملية عسكرية واسعة النطاق للجيش الإسرائيلي في الضفة، فسوف تفسر المنظمات الفلسطينية ذلك على أنه ضعف وسيبدأ العنف بالتدفق إلى المدن الرئيسية في إسرائيل نفسها.

وأشار إلى أن المجموعات المسلحة الجديدة تحاول أيضًا إنشاء بنية تحتية لإنتاج الصواريخ في الضفة، تخطط من خلالها لمهاجمة مدن إسرائيلية، كما تتحدى المجموعات المسلحة الجديدة حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتخطط للإطاحة به، كما يفترض أن تشارك في معركة الخلافة بعد تنحي محمود عباس عن المسرح السياسي.