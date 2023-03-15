السلطة الفلسطينية تؤكد مشاركتها في اجتماع أمني مع إسرائيل بمصر
أكد مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مشاركة وفد فلسطيني بشكل رسمي في القمة التي ستعقد في شرم الشيخ بمصر خلال الأيام المقبلة، في مسعى أمريكي للضغط على الأطراف لتجنب تصعيد كبير محتمل خلال شهر رمضان، في المناطق الفلسطينية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، خلال اجتماع جمعه مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، إن "السلطة الفلسطينية ستشارك بشكل رسمي في اجتماع خماسي يضم إسرائيل تستضيفه مصر يوم الأحد المقبل".
وأوضح الشيخ أنه "بحث مع المسؤول الأمريكي العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد مؤتمر العقبة".
واشترطت السلطة الفلسطينية، في وقت سابق، وجود ضمانات لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه سابقاً في قمة العقبة مع إسرائيل، قبل مشاركتها في قمة شرم الشيخ المصرية.
وذكرت تقارير عبرية في ذات السياق أن القمة التي ستعقد في شرم الشيخ تأتي على غرار قمة العقبة التي عقدت قبل أسابيع قليلة، في محاولة لمنع انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
ووفق التقارير العبرية، يُنظر إلى القمة الجديدة على أنها الفرصة الأخيرة لوقف التصعيد في المناطق الفلسطينية، حيث ستعقد في 17 من الشهر الجاري، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتأتي القمة الجديدة بعد ضغوط أمريكية مُورست على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في محاولة لتهدئة الأوضاع عشية شهر رمضان.
وسيمثل إسرائيل في القمة الجديدة كل من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ومدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي، ومنسق العمليات في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، كما سينضم للوفد أيضاً رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار.
كما سيكون هناك ممثلون عن مصر والأردن، والولايات المتحدة أيضاً، في القمة الجديدة التي تعد الأخيرة قبل قدوم شهر رمضان.
واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالتنصل من التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة العقبة التي عُقدت في الأردن الشهر الماضي.