السلطة الفلسطينية تؤكد مشاركتها في اجتماع أمني مع إسرائيل بمصر

أكد مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مشاركة وفد فلسطيني بشكل رسمي في القمة التي ستعقد في شرم الشيخ بمصر خلال الأيام المقبلة، في مسعى أمريكي للضغط على الأطراف لتجنب تصعيد كبير محتمل خلال شهر رمضان، في المناطق الفلسطينية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، خلال اجتماع جمعه مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، إن "السلطة الفلسطينية ستشارك بشكل رسمي في اجتماع خماسي يضم إسرائيل تستضيفه مصر يوم الأحد المقبل".

وأوضح الشيخ أنه "بحث مع المسؤول الأمريكي العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد مؤتمر العقبة".