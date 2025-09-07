يديعوت أحرونوت: حماس تدرس اقتراح ترامب وتطالب بتوضيح

كشف مصدر مقرب من حركة حماس لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن الحركة لا تستبعد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بصفقة أسرى، والتي ينصّ فيها على إطلاق جميع الأسرى الـ48 في اليوم الأول مقابل الإفراج عن آلاف الأسرى الآخرين.

وقال المصدر "من وجهة نظر حماس هناك ضرورة لتوضيح بشأن نسبة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقارنة بعدد الأسرى الكلي في الصفقة".

في المقابل، قال مصدر مقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إن إسرائيل تدرس اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في غزة "بجدية بالغة"، في وقتٍ رجّح فيه المصدر أن "تواصل حركة حماس رفض الاقتراح كما فعلت سابقًا"، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

ووجه ترامب اليوم ما وصفه "بتحذيره الأخير" لحركة حماس، حثّ فيه الحركة على قبول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن من غزة.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "لقد قبل الإسرائيليون شروطي، وحان الوقت لحماس لقبولها أيضا، لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها، هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر!" وفق تعبيره.



