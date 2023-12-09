هجوم على موقع أرشيف الدولة في إسرائيل.. ما أهميته؟ 

وأضافت: "توجد في قاعدة بيانات أولئك الذين يتقدمون بطلب إلى أرشيف الدولة بعض المعلومات، مثل اسم مقدم الطلب، وعنوان البريد الإلكتروني، وأحيانًا رقم الهاتف، وطلب المواد الأرشيفية".

وبينت أن "المعلومات يتم تقديمها من قبل من يتقدم للأرشيف، ويتم الاحتفاظ بها لغرض مراقبة عمل الأرشيف، وتحسين الخدمة".

وأشارت إلى أن هيئة حماية الخصوصية والنظام السيبراني، تدرس الموضوع، وبدأت بالفعل بإعادة بعض الخدمات الآلية للعمل، مضيفة: "نحن نبذل قصارى جهدنا لمنع تكرار حادث مماثل في المستقبل".

تصعيد متبادل

ويؤكد الخبير في الشأن الأمني، رفيق أبو هاني، أن "الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أرشيف الدولة في إسرائيل لا يمكن فصله عن الحرب في غزة"، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وحماس.

وقال أبو هاني، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الهجوم يمكن اعتباره ردًا من حماس أو حلفاء مقربين منها على تدمير الجيش الإسرائيلي للأرشيف المركزي التابع لبلدية غزة"، والذي جرى تدميره قبل عدة أسابيع وسط المدينة.

وأضاف: "من المعروف أن حماس لديها مجموعات إلكترونية داخل وخارج قطاع غزة، وهي عادة ما تستخدم هذه المجموعات لتنفيذ هجمات سيبرانية ضد إسرائيل"، مبينًا أن استهداف أرشيف الدولة الإسرائيلي ليس من باب الصدفة.

وتابع: "يبدو أن الهجوم الإلكتروني يمثل رسالة من حماس لإسرائيل بأنها ستتعامل معها بالمثل، وأن استهداف المراكز والمنشآت الحيوية بالقطاع سيقابل باستهداف إلكتروني لذات المراكز والمنشآت الإسرائيلية".

وأشار أبو هاني، إلى أن "الهدف الإسرائيلي من الهجوم السيبراني يؤكد سعي حماس إلى فرض قاعدتها الإلكترونية في الحرب ضد إسرائيل"، لافتًا إلى أنه من غير المستبعد أن يتم استهداف المستشفيات والبلديات الإسرائيلية.