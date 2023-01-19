بعد اعتقاله 40 عامًا..إسرائيل تفرج عن ماهر يونس أقدم الأسرى الفلسطينيين‎‎

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن ماهر يونس أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، بعد أكثر من 40 عامًا من الاعتقال.

وقالت مصادر فلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الأسير يونس من سجن "أوهلي كيدار" في الجنوب، ليتوجه بعدها إلى منزله في عارة بالمثلث الشمالي، شمال إسرائيل، حيث يحمل يونس الجنسية الإسرائيلية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، نشرت الشرطة الإسرائيلية عناصرها والوحدات الخاصة والمخابرات في محيط منزل عائلة يونس قبيل دقائق من وصوله لمنزله، لمنع أي مظاهر احتفالية بتحرره من السجن.