جنود يرفعون علم إسرائيل في "مارون الراس" جنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي بشكل ضمني سيطرته على بلدة "مارون الراس" في جنوب لبنان، بعد دخولها خلال العملية البرية، فيما رفع جنود الجيش علم إسرائيل في دلالة على سيطرتهم تلك.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية ومواقع عبرية، مقطعاً ادعت أنه يوثق رفع عدد من جنود القوات البرية العلم الإسرائيلي داخل حديقة "مارون الراس"، في الوقت الذي نفى فيه ناشطون لبنانيون تلك الأنباء.

و"مارون الراس" بلدة حدودية يبعد مركزها عن الحدود مع إسرائيل بضع مئات من الأمتار، وتمتد بحسب ناشطين في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بشكل شبه كامل.