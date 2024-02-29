موقع إسرائيلي: قلق أمريكي متزايد بشأن "مجاعة" في غزة
نقل موقع "واللا" العبري، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن هناك مستويات قلق أمريكي متزايدة بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار المسؤولون إلى أن سبب ذلك هو الإعلان عن أن الإدارة الأمريكية تبحث القيام بعمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.
واعتبر هؤلاء أن مجرد طرح الموضوع للنقاش داخل البيت الأبيض يؤشّر إلى مستويات القلق تلك.
"الوضع في غاية السوء"
ونقل الموقع عن مصدر أمريكي، لم يكشف هويته أن "الوضع في قطاع غزة في غاية السوء، ونحن (الإدارة الأمريكية) لا نحقق نجاحًا في إدخال عدد الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي"، مضيفًا أن "الإدارة الأمريكية لديها قناعة بأن حجم المساعدات التي يمكن أن تُلقَى من الجو لن يحمل التأثير ذاته مقارنة بشاحنات المساعدات".
الموقع لفت إلى أن البيت الأبيض يدرس حاليًّا الاستعانة بطائرات الجيش الأمريكي لتنفيذ تلك المهمات، وسط مخاوف كبيرة من مجاعة بين الغزِّيين، لا سيما شمالي القطاع، وأوضح أنه حصل على تلك المعلومات من 4 مسؤولين أمريكيين، لم يكشف هوية أي منهم أو منصبه.
وتابع بأن هناك مخاوف كبيرة في البيت الأبيض جراء قلّة كميات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة من المعابر المشتركة بينه وبين إسرائيل.
وكان متظاهرون إسرائيليون متطرفون قد دأبوا على اعتراض طريق شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة قادمة من الأراضي المصرية، عبر معبر كرم أبو سالم، فيما تعرّض فلسطينيون كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات للقصف، وسقط الكثير منهم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
خطوات إضافية
وبحسب الموقع، فقد أكد أحد المسؤولين الأمريكيين أنه في ظل صعوبة إدخال المساعدات برًا فإن هناك حاجة ماسة لخطوات إضافية، مثل إنزال الطعام جوًا من الطائرات إلى القطاع.
وقال مصدر أمريكي آخر إن هناك شكوكًا منذ فترة طويلة داخل الإدارة الأمريكي بشأن فكرة إنزال المساعدات الإنسانية جوًّا، كما أنها رفضت حتى إعداد خطة تنفيذية لهذه الخطوة.
ويعني بدء دراسة إنزال المساعدات الأمريكية عبر سلاح الجو أن هناك تحولا في طريقة تفكير الإدارة الأمريكية بشأن الفكرة، في ظل صعوبات عديدة بشأن وصول المساعدات.
نتائج إيجابية
وكانت دول أخرى بالمنطقة قد دأبت على إنزال المساعدات جوًا، ويبدو أنها حققت نتائج إيجابية.
الموقع لفت إلى أن المملكة الأردنية كانت قد قامت بعمليات إنزال جوي للمساعدات في أكثر من مناسبة، كما قامت كل من فرنسا وبريطانيا بخطوات مماثلة.
وخلال الساعات الـ 48 الماضية، نفذت قوات جوية مصرية وإماراتية وقطرية وأردنية عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات فوق غزة.
وظهرت مقاطع فيديو عديدة تُظهِر هبوط صناديق تحمل تلك المساعدات على مقربة من سواحل غزة وغير ذلك.