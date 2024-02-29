موقع إسرائيلي: قلق أمريكي متزايد بشأن "مجاعة" في غزة

"الوضع في غاية السوء"

ونقل الموقع عن مصدر أمريكي، لم يكشف هويته أن "الوضع في قطاع غزة في غاية السوء، ونحن (الإدارة الأمريكية) لا نحقق نجاحًا في إدخال عدد الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي"، مضيفًا أن "الإدارة الأمريكية لديها قناعة بأن حجم المساعدات التي يمكن أن تُلقَى من الجو لن يحمل التأثير ذاته مقارنة بشاحنات المساعدات".

الموقع لفت إلى أن البيت الأبيض يدرس حاليًّا الاستعانة بطائرات الجيش الأمريكي لتنفيذ تلك المهمات، وسط مخاوف كبيرة من مجاعة بين الغزِّيين، لا سيما شمالي القطاع، وأوضح أنه حصل على تلك المعلومات من 4 مسؤولين أمريكيين، لم يكشف هوية أي منهم أو منصبه.

وتابع بأن هناك مخاوف كبيرة في البيت الأبيض جراء قلّة كميات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة من المعابر المشتركة بينه وبين إسرائيل.

وكان متظاهرون إسرائيليون متطرفون قد دأبوا على اعتراض طريق شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة قادمة من الأراضي المصرية، عبر معبر كرم أبو سالم، فيما تعرّض فلسطينيون كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات للقصف، وسقط الكثير منهم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.