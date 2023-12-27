سوليفان يناقش مع وزير إسرائيلي الانتقال لمرحلة مختلفة من الحرب

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ناقش مع ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التخطيط لليوم التالي لانتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بما في ذلك الحكم والأمن في غزة.

وقال المسؤول إن سوليفان وديرمر ناقشا أيضا الجهود المبذولة لإعادة الرهائن المتبقين والانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب لتحقيق أقصى قدر من التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية.

وفي وقت سابق، قال موقع أكسيوس الأمريكي إن "من المتوقع أن تعقد اجتماعات ديرمر، وسط توترات متزايدة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية بشأن الموعد الذي يجب أن تنتهي فيه المرحلة شديدة الحدة من الحرب وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها".

ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير، قوله إن "القضية الرئيسية للمناقشة بين إدارة بايدن وحكومة بنيامين نتنياهو هي كيفية إنهاء الأمور وفي أي إطار زمني".