نفاد المستلزمات الطبية والوقود يهددان بخروج مستشفيات جنوب غزة عن الخدمة

دعا مدير مجمع ناصر الطبي في خانيونس، ناهض أبو طعيمة، منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الطبية الدولية والمجتمع الدولي، إلى إمداد مستشفيات جنوب القطاع بالمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة بالمستشفيات، وإقامة مستشفيات ميدانية لمساعدة القطاع الطبي المتهالك في غزة.

وقال أبو طعيمة لـ"إرم نيوز"، إنه "لم يعد هناك متسع لاستقبال المزيد من الجرحى الذين يتوافدون بالمئات إلى المجمع بجراح مختلفة ومعقدة جرّاء القصف الإسرائيلي غير المسبوق على محافظة خانيونس منذ يومين وبشكل متواصل، حيث هناك مئات الجرحى الملقين في أروقة المستشفى بانتظار إجراء عمليات جراحية عاجلة لهم"، مضيفا أن "غرف العمليات ممتلئة عن آخرها والطواقم الطبية الجراحية تعمل بدون توقف في ظروف مهنية استثنائية لا يمكن استمرار العمل خلالها، حيث نعاني من نقص حاد وقرب نفاد المواد والمستلزمات الطبية لا سيما تلك المستخدمة في غرف العمليات وقسم العناية المكثفة".