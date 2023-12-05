نفاد المستلزمات الطبية والوقود يهددان بخروج مستشفيات جنوب غزة عن الخدمة
دعا مدير مجمع ناصر الطبي في خانيونس، ناهض أبو طعيمة، منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الطبية الدولية والمجتمع الدولي، إلى إمداد مستشفيات جنوب القطاع بالمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة بالمستشفيات، وإقامة مستشفيات ميدانية لمساعدة القطاع الطبي المتهالك في غزة.
وقال أبو طعيمة لـ"إرم نيوز"، إنه "لم يعد هناك متسع لاستقبال المزيد من الجرحى الذين يتوافدون بالمئات إلى المجمع بجراح مختلفة ومعقدة جرّاء القصف الإسرائيلي غير المسبوق على محافظة خانيونس منذ يومين وبشكل متواصل، حيث هناك مئات الجرحى الملقين في أروقة المستشفى بانتظار إجراء عمليات جراحية عاجلة لهم"، مضيفا أن "غرف العمليات ممتلئة عن آخرها والطواقم الطبية الجراحية تعمل بدون توقف في ظروف مهنية استثنائية لا يمكن استمرار العمل خلالها، حيث نعاني من نقص حاد وقرب نفاد المواد والمستلزمات الطبية لا سيما تلك المستخدمة في غرف العمليات وقسم العناية المكثفة".
وأردف أن "كمية الوقود الموجودة داخل المجمع ستنفد على أحسن تقدير خلال أقل من يومين ولا يوجد بدائل يمكنها تعويض نفاد الوقود لا سيما وأن خلايا الطاقة الشمسية لا تعمل في فصل الشتاء، وأن آلاف النازحين معظمهم من النساء والأطفال يتواجدون داخل أسوار المستشفى للاحتماء به في ظروف معيشية وصحية غاية في السوء؛ الأمر الذي ينذر بكارثة صحية فضلا عن انتشار الأوبئة والعدوى بين الجرحى والنازحين".
وطالب أبو طعيمة، الدول العربية والوسطاء الإقليميين والدوليين بضرورة "الضغط على إسرائيل من أجل تحييد استهداف القطاع الصحي وعدم إعاقة عمل المستشفيات بقطع إمدادات الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة آلاف الجرحى".