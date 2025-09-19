ترتيبات لعقد لقاء بين ترامب والشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة

قالت شبكة (سي. بي. إس نيوز) الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الترتيب جار لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أيام.

ويترأس الشرع وفد سوريا في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة و”الأسبوع رفيع المستوى” المقرر بين الـ22 والـ30 من سبتمبر/أيلول الجاري في مدينة نيويورك.

ويشارك في الاجتماعات أيضًا وفد سوري دبلوماسي رفيع المستوى، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا"في وقت ساق.

وفي مايو/الماضي، التقى الشرع الرئيس الأمريكي على هامش زيارة الأخير إلى المملكة العربية السعودية.

وأعلن دونالد ترامب حينها رفع بعض العقوبات الأمريكية الرئيسة المفروضة على سوريا.

وفتحت الإدارة الأمريكية خطا جديدا مع سوريا بإدارة أحمد الشرع بعد عقود من الأزمات والعقوبات التي فرضت على النظام السوري السابق.