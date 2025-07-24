انفجارات عنيفة في لحج جنوبي اليمن (فيديو)

شهد محور العند العسكري في محافظة لحج، جنوبي اليمن، مساء الخميس، سلسلة انفجارات عنيفة سمع السكان دويها في مناطق بعيدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات العسكرية الجنوبية، المقدم محمد النقيب، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الانفجارات وقعت داخل مستودع فرعي للقذائف تابع لمحور العند العسكري، موضحا أن المستودع يحتوي على كمية كبيرة من المقذوفات.

وأشار النقيب إلى أن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة حتى الآن، مشدداً على أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لتحديد ملابسات الحادث، وأن نتائج التحقيق ستُعلن لاحقاً.

وأكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الانفجارات، لافتاً إلى أن الأضرار المادية ستقيَّد بعد الانتهاء من عمليات الحصر والتقييم.

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وتداول ناشطون يمنيون مقاطع مصورة التقطها سكان محليون، تظهر تصاعد أعمدة الدخان وسماع دوي انفجارات قوية من مسافات بعيدة، ما أثار حالة من القلق في أوساط السكان المحيطين بالمنطقة.