وسط حالة ضبابية.. هل تنجح قبائل ليبيا في تغيير المعادلة السياسية؟

ودعا باتيلي القادة الخمسة إلى اختيار ممثلين عنهم لعقد اجتماع تحضيري لتحديد موعد اجتماع قادة المؤسسات الخمسة لمناقشة الملفات العالقة، وتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.

لكن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عارض دعوة باتيلي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، للانضمام إلى طاولة الحوار السياسي الجديدة، إلى جانب عمداء بلديات.

وأوضح باتيلي لاحقًا أن الحوار سيشمل أيضًا مختلف مكونات المجتمع المدني من الشباب والنساء وأعيان القبائل.

واستمع باتيلي مؤخرًا إلى آراء ومقترحات قدمها وفد من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة من بني وليد، بشأن دفع العملية السياسية قُدمًا وصولًا إلى إجراء الانتخابات.

وشدد على مسؤولية المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة كمواطنين وقادة اجتماعيين في المساهمة بخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات سلمية في ظل حكومة موحدة.

ومنذ تفجر الصراع في ليبيا، انقسمت القبائل على نفسها بين الغرب والشرق، بينما يبرز دور قبائل ترهونة ومصراتة الداعم لمعسكر طرابلس، وأيضًا دور قبيلة الورفلة.

بدوره، وقف قائد الجيش المشير خليفة حفتر، عن كثب عند محاولة استطلاع مواقف المكونات الاجتماعية، فالتقى لأيام متتالية في مكتبه بمقر القيادة العامة ببنغازي، مع عدة زعماء وممثلي أهم وأكبر القبائل الليبية، منها قبيلة أولاد سليمان، ومشائخ وأعيان قبائل الطوارق، وأعيان قبائل الجبل الأخضر.

حيال ذلك، قال الباحث والمحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، لـ"إرم نيوز"، إن "هذه اللقاءات جاءت بهدف النظر في مشاكل المنطقة الجنوبية واحتياجات المواطنين، وتأمين المنطقة خاصة تجاه موجة الهجرة غير الشرعية، وتهريب الوقود الذي تسبب نقصه في ارتفاع سعره، لا سيما في المناطق الحدودية مع تشاد والنيجر، التي تستغلها المعارضة التشادية والفارين من وسط أفريقيا".

وأشار امطيريد إلى بروز سلوكيات بدت في السيطرة على منافذ لتعزيز عملياتها المسلحة من التهريب، ما يجعل الأمن القومي للدولة الليبية في مخاطر مستمرة.

وبحسب امطيريد، فإن الدبيبة ليس لديه القدرة على قيادة الجنوب الغربي، ولا يملك فيها قوة تسيطر على مدن الجنوب أو الحدود؛ لأن الموضوع أكبر من قدراته العسكرية، معتبرًا أن هذه "الأمور تحتاج إلى قوة عسكرية مجهزة وتمتلك الإمكانيات التقنية والفنية للسيطرة على الصحراء الشاسعة في الجنوب الليبي".