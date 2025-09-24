اليمن.. مقتل المتهم الرئيس باغتيال مسؤولة حكومية في تعز

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، عن مقتل المتهم الرئيس بقتل مديرة مكتب صندوق النظافة وتحسين المدينة، أفتهان المشهري.

وأكد الإعلام الأمني الناطق باسم شرطة تعز، صباح اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مقتل المدعو محمد صادق المخلافي، المتهم بقتل المشهري، وذلك خلال مقاومته الحملة الأمنية في منطقة تبة الوكيل شمالي مدينة تعز.

🔴 عاجل| مقتل المدعو "محمد صادق المخلافي" المتهم بقتل مدير عام صندوق النظافة "افتهان المشهري" خلال مقاومته للحملة الأمنية في تبة الوكيل صباح اليوم

وكشف العقيد نبيل الكدهي، مساعد مدير شرطة المحافظة، في مقطع فيديو، تفاصيل عملية ملاحقة المخلافي ومقتله.

واستبق إعلام الأمن خبر إعلان مقتل المتهم الرئيس باغتيال المشهري بمنشور يفيد بوقوع اشتباكات بين الوحدات الأمنية مع مطلوبين أمنيًا في المنطقة المذكورة، يشتبه بتواجد المخلافي ضمن العناصر المسلحة فيها.

🔴 عاجل| الحملة الأمنية المشتركة تضبط المدعو "همام مرعي" والمدعو "عرفات علي منصور" وتشتبك حاليا مع مطلوبين في تبة الوكيل المشتبه تواجد المطلوب "محمد صادق المخلافي" فيها.

في الوقت نفسه، أعلن أمن تعز نجاح الحملة المشتركة في القبض على متهمين اثنين هما همام مرعي وعرفات علي منصور، على ذمة قضية مقتل المشهري.

وكان الإعلام الأمني أعلن مساء أمس الثلاثاء، تمكنه من القبض على قيادي عسكري يُدعى بكر صادق سرحان، على خلفية الجريمة ذاتها.

ووصل عدد المقبوض عليهم في جريمة اغتيال المشهري، وفق البيانات المتعاقبة والتطورات الأخيرة، إلى 14 شخصًا، قُتل واحد منهم، إذ تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء التحقيقات مع المتهمين لكشف كافة الملابسات المحيطة بالحادثة، وملاحقة بقية المتورطين.

وظهر خلال الأيام الماضية تسجيل صوتي منسوب للمجني عليها "أفتهان المشهري" عقب مقتلها، يُشير إلى وقوف القيادي العسكري في اللواء 22 ميكا بكر صادق سرحان، خلف إيواء المتهم محمد صادق المخلافي، في منزله، ومنع تسليمه للأجهزة الأمنية.

ويواصل أبناء تعز لليوم السابع على التوالي، إقامة الفعاليات الاحتجاجية المنددة بمقتل المسؤولة الحكومية.

ويطالب المحتجون بالقبض على الجناة والاقتصاص منهم، ومحاسبة السلطات المحلية التنفيذية والأمنية على تقصيرهم في وضع حد لحالة الانفلات الأمني.