محكمة سودانية تبرئ شقيق عمر البشير

برأت محكمة سودانية، اليوم الخميس، شقيق الرئيس المعزول عمر البشير، علي حسن أحمد البشير و6 آخرين في قضية أسهم الشركة السودانية للخدمات البريدية "سودابت" الشهيرة.

وأصدرت المحكمة اليوم، حكمًا ببراءة جميع المتهمين في القضية، وهم كل من شقيق الرئيس المعزول علي حسن أحمد البشير، وصلاح حسن وهبي، وعبدالرحمن عثمان، وعمر محمد خير ، ومني أحمد ياسين، وعاصم عمر محمد، ووزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن الذي توفي 2021.