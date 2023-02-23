محكمة سودانية تبرئ شقيق عمر البشير
برأت محكمة سودانية، اليوم الخميس، شقيق الرئيس المعزول عمر البشير، علي حسن أحمد البشير و6 آخرين في قضية أسهم الشركة السودانية للخدمات البريدية "سودابت" الشهيرة.
وأصدرت المحكمة اليوم، حكمًا ببراءة جميع المتهمين في القضية، وهم كل من شقيق الرئيس المعزول علي حسن أحمد البشير، وصلاح حسن وهبي، وعبدالرحمن عثمان، وعمر محمد خير ، ومني أحمد ياسين، وعاصم عمر محمد، ووزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن الذي توفي 2021.
حلت لجنة تفكيك نظام البشير المجمدة، مجلس الشركة السودانية للخدمات البريدية "سودابت" وأقالت مديرها العام
وواجه المتهمون تهمًا متفاوتة على ذمة الدعوى الجنائية، من بينها خيانة الأمانة المفترضة في الموظف العام، واستلام مال مسروق، إلى جانب مخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007.
وحلت لجنة تفكيك نظام البشير المجمدة، مجلس الشركة السودانية للخدمات البريدية "سودابت" ضمن شركات أخرى اتهمتها اللجنة بالفساد، وأقالت مديرها العام.