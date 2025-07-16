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العالم العربي

حماس تدين الهجمات الإسرائيلية على دمشق

حماس تدين الهجمات الإسرائيلية على دمشق
انفجارات في دمشقالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 2:53 م

أدانت حركة حماس، اليوم الربعاء، الهجمات الإسرائيلية على دمشق التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 18 حتى الآن.

وجاء في بيان نشرته الحركة على منصة تليغرام: "ندين بأشد العبارات العدوان والقصف الصهيوني الهمجي على العاصمة السورية دمشق ظهر اليوم، وكافة الاعتداءات على الأراضي السورية".

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وتابع البيان: "إن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاكٌ صارخٌ لسيادة الدولة السورية، وإرهاب منظّم، وعدوانٌ  يهدف إلى تقويض استقرار سوريا ووحدة أراضيها".

ودعت الحركة "جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى إدانة العدوان والتصعيد الصهيوني الذي يصب الزيت على النار، وإلى اتخاذ خطوات عملية لوقف عربدة الكيان المحتل الذي بات يهدّد أمن المنطقة ومصالح شعوبها" وفق البيان.

 

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