المرصد السوري: خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار في السويداء (فيديو)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن خروقات وقف إطلاق النار مستمرة في عدة مناطق من مدينة السويداء، وسط توتر أمني.

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وأشار إلى أن "مسلحين من أبناء العشائر، يرتدون زياً عسكرياً، أقدموا على استهداف أطراف قرية أم الزيتون بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، بالإضافة إلى طريق مجادل مقابل المطاحن"، على حد قوله.

وأضاف أنه سُجّل خرق في منطقة ولغا بريف السويداء الغربي، "حيث وردت معلومات عن استهداف قناصة للأهالي أثناء عودتهم إلى منازلهم".

وتابع المرصد بالقول: تشهد منطقة كناكر توتراً أمنياً ملحوظاً، حيث يتمركز فيها مسلحون من أبناء العشائر.

وبحسب المرصد، فقد وثّق المسلحون أنفسهم، بالصوت والصورة، إطلاقهم القذائف من مواقع تمركزهم، وظهر أحدهم وهو يقول: "الدروز لا ميثاق معهم"، وفق تعبيره.

ومن جهته نشر موقع شبكة أخبار السويداء مقطع فيديو قال إنه يظهر رصد تجمعات في قرية السويمرة، حيث تم اختراق الهدنة ورمي قذائف الهاون باتجاه أم الزيتون.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر، الخميس، حصيلة جديدة لاشتباكات محافظة السويداء، التي اندلعت في الـ13 من تموز/يوليو الجاري، بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، قبل أن تتوسع لتشمل القوات الحكومية ومسلحي العشائر.

وقال إنه خلال الفترة الممتدة منذُ بدء الاشتباكات حتى الـ21 من الشهر ذاته، عندما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، تمكّن من توثيق مقتل 238 شخصاً، بينهم 30 امرأة و8 أطفال ورجل مسن.