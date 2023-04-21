شوارع الخرطوم.. ساحة إعلامية لدعاية الجيش والدعم السريع
مثلت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ساحة للدعاية الإعلامية في أول أيام عيد الفطر، الجمعة، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اللذين تبادلا إعلانات السيطرة والتمشيط.
وشهدت عدة أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم تبادلا لإطلاق النار، بعدما بدأت قوات من الجيش في الانتشار سيرًا على الأقدام للمرة الأولى منذ اندلاع القتال قبل نحو أسبوع مع قوات الدعم السريع.
وقال شهود إن جنودًا وعناصر من الدعم السريع تبادلوا إطلاق النار في مناطق سكنية في شمال المدينة وغربها ووسطها، بما في ذلك خلال صلاة العيد في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
ونشر الجيش السوداني مقاطع فيديو لما قال إنها قوات مشاة راجلة تجوب شوارع العاصمة، وسط تفاعل مع المواطنين.
في المقابل، نشرت قوات الدعم السريع على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو في مناطق متفرقة من العاصمة.
وقال متحدثون في مقاطع الفيديو إنهم استطاعوا السيطرة على معدات تابعة للجيش بما فيها دبابات، كما أظهر أحد تلك المقاطع تمركز عدد من عناصر الدعم السريع أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون.
وتمثل ساحة الإعلام حلبة ساخنة بين الجيش السوداني والدعم السريع منذ اندلاع الاشتباكات بينهما قبل أيام، حيث دأب الطرفان على إعلان السيطرة على مناطق حيوية وتكبيد "العدو" خسائر في المعدات والأرواح، فيما لا يمكن التثبت من ادعاءات الطرفين من مصدر مستقل.