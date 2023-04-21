شوارع الخرطوم.. ساحة إعلامية لدعاية الجيش والدعم السريع

مثلت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ساحة للدعاية الإعلامية في أول أيام عيد الفطر، الجمعة، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اللذين تبادلا إعلانات السيطرة والتمشيط.

وشهدت عدة أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم تبادلا لإطلاق النار، بعدما بدأت قوات من الجيش في الانتشار سيرًا على الأقدام للمرة الأولى منذ اندلاع القتال قبل نحو أسبوع مع قوات الدعم السريع.

وقال شهود إن جنودًا وعناصر من الدعم السريع تبادلوا إطلاق النار في مناطق سكنية في شمال المدينة وغربها ووسطها، بما في ذلك خلال صلاة العيد في ساعة مبكرة من صباح اليوم.