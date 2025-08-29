البلعوس: "الحرس الوطني" في السويداء تهديد للوحدة الوطنية

اعتبر القيادي الدرزي ليث البلعوس، ممثل "مضافة الكرامة" في السويداء، أن تشكيل "الحرس الوطني" في المحافظة يمثل تهديدًا للوحدة الوطنية ومحاولة لإعادة إنتاج ميليشيا تعمل كدولة داخل الدولة، تضم عناصر معروفة بارتكاب جرائم.

وشدد البلعوس، في تصريح له أوردته قناة "الإخبارية" السورية، اليوم الجمعة، على أن تشكيل هذا الجسم العسكري "لا يخدم الدولة أو المجتمع".

وكانت الفصائل المسلحة في السويداء قد أعلنت اندماجها في تشكيل عسكري موحد أطلق عليه "الحرس الوطني" حظي بمباركة شيخ العقل حكمت الهجري، فيما أعلنت معظم المجموعات الدرزية المسلحة عن التزامها بقرار الدمج.

وعلّق البلعوس على إعادة افتتاح طريق "دمشق السويداء" ودخول قافلة المساعدات الأممية قائلاً إن ذلك "يعدّ خطوة إيجابية وبداية أمل لعودة الحياة الطبيعية"، مؤكدًا أنها "رسالة بأن الدولة حاضرة وأن أهالي السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا".

وأكد القيادي الدرزي دعم هذه الخطوة لأنها "تفتح الباب أمام الاستقرار وبناء الثقة بين الجبل وباقي المحافظات"، على حد تعبيره.