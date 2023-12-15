ناشطون من اليسار الإسرائيلي يرفعون الأذان داخل كنيس يهودي بتل أبيب
نشر موقع "سروغيم" العبري، مساء الخميس، مقطع فيديو يظهر قيام عدد من ناشطي اليسار الإسرائيلي رفع الأذان في كنيس يهودي بتل أبيب، فيما يبدو أنه ردّ على اقتحام مسلحين إسرائيليين لمسجد في مدينة جنين، وبث صلوات تلمودية منه.
وأظهر الفيديو الكنيس خاليا من المرتادين، فيما يرفع أحدهم صوت الأذان دون أن يظهر أمام الكاميرا التي جابت أرجاء الكنيس.
ويوم أمس، انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لجنود إسرائيليين يؤدون صلاة تلمودية بمناسبة عيد "حانوكا" عبر مكبرات الصوت في أحد مساجد جنين عقب اقتحام المخيم.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية الخميس "تدنيس" الجيش الإسرائيلي لمسجد في الضفة الغربية، بعد مقطع مصور يظهر فيه جنود إسرائيليون وهم يتلون فيه صلاة يهودية عبر مكبر للصوت.
كما استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، اعتداء الجيش الإسرائيلي على المساجد في جنين وتدنيسها، وإقامة طقوس تلمودية داخلها باستخدام مكبرات الصوت.
وقال البكري في بيان، أمس الخميس، إن تدنيس المساجد مخالف للأعراف الدولية، ومن شأنه زيادة الاحتقان وجرّ المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.
وطالب البكري المجتمع والمؤسسات الدولية والمراجع الدينية العالمية بإدانة هذا التصرف وتجريمه.