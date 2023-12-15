ناشطون من اليسار الإسرائيلي يرفعون الأذان داخل كنيس يهودي بتل أبيب

نشر موقع "سروغيم" العبري، مساء الخميس، مقطع فيديو يظهر قيام عدد من ناشطي اليسار الإسرائيلي رفع الأذان في كنيس يهودي بتل أبيب، فيما يبدو أنه ردّ على اقتحام مسلحين إسرائيليين لمسجد في مدينة جنين، وبث صلوات تلمودية منه.

وأظهر الفيديو الكنيس خاليا من المرتادين، فيما يرفع أحدهم صوت الأذان دون أن يظهر أمام الكاميرا التي جابت أرجاء الكنيس.