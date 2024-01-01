مخيم خانيونس لإيواء نازحي غزة.. كيف تحافظ مصر على أمنها القومي؟

في الوقت الذي تستمر فيه مصر في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، تعمل الحكومة المصرية على تجهيز مخيم في خانيونس لإيواء النازحين من الحرب، من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون واستيعاب آلاف النازحين من شمال القطاع.

وتقول جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تعمل مع نظيرتها المصرية لإنشاء "أول مخيم منظم" للنازحين في خان يونس لإراحة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المخيمات المؤقتة ونقلهم منها.

إيقاف محاولات توطين الفلسطينيين

في هذا الشأن، يشير مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، السفير صلاح حليمة، إلى أن "توجيهات القيادة السياسية المصرية بإقامة مخيمات ضخمة تهدف إلى إيقاف المخطط المرسوم لتوطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء، وجعل سكان القطاع يتمسكون بأرضهم وبمستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".

ووفق تأكيدات الهلال الأحمر الفلسطيني، المخيم يجهز حسب المعايير الدولية، إذ سيتم توفير الاحتياجات اللازمة للنازحين من خدمات المياه والغذاء والكهرباء.

ولا يزال الحصول على رقم دقيق للعدد الإجمالي للنازحين أمرًا صعبًا، ولكن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قدّرت أن "1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقارب من 85% من السكان، نازحون داخليًّا، بما في ذلك الأشخاص الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى التنقل مرارًا وتكرارًا، بحثًا عن الأمان".

ويضيف "حليمة"، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "القانون الدولي يمنع توطين سكان القطاع في أي منطقة خارج غزة، على أساس أنهم يُجبرون على ترك ممتلكاتهم وأرضهم والاتجاه إلى مكان آخر".

موقف واضح

ولفت إلى أن "موقف مصر واضح في هذا الشأن ويتفق معه المجتمع الدولي الذي يجمع على رفض فكرة التهجير".

وعن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الرغبة في إعادة السيطرة على محور فيلادلفيا، الرد على هذا الطرح جوبه بموجة انتقادات من الجانب الفلسطيني، وتساؤلات عدة طرحت حول موقف القاهرة إزاء مساعي تل أبيب.

وفي هذا الصدد أشار حليمة إلى أن السيطرة على محور فيلادلفيا من قبل إسرائيل غير قابل للتطبيق، فهذه الرغبة تتنافى مع القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، باعتبار أن الأراضي الفلسطينية كافة يجب أن تكون محررة وليست تحت الوصاية الإسرائيلية".

ويتوقع "حليمة" أن تحمل الأيام المقبلة تصعيدًا إسرائيليًّا، على اعتبار أن كل ما يجري الآن يتجه نحو التصعيد ويهدد المنطقة بالدخول في صراعات إقليمية، لذلك يرى أن "حل الأزمة يكمن في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية وتسوية الأزمة بين طرفي النزاع.

علمًا أن إسرائيل تستهدف البنية التحتية في غزة ومخيمات اللاجئين منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول، ما جعل القطاع يشهد واحدة من أسوأ المآسي والأزمات الإنسانية في العالم.

وقدّرت منظمات دولية أن "رفح هي المنطقة الأكثر كثافة سكانية في غزة، حيث يتجاوز عدد سكانها 12 ألف نسمة في الكيلومتر المربع، وأدّى التدفق الجديد للنازحين إلى تفاقم الظروف المتعلقة بالمساحة المكتظة والموارد المحدودة".