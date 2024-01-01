مخيم خانيونس لإيواء نازحي غزة.. كيف تحافظ مصر على أمنها القومي؟
في الوقت الذي تستمر فيه مصر في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، تعمل الحكومة المصرية على تجهيز مخيم في خانيونس لإيواء النازحين من الحرب، من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون واستيعاب آلاف النازحين من شمال القطاع.
وتقول جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تعمل مع نظيرتها المصرية لإنشاء "أول مخيم منظم" للنازحين في خان يونس لإراحة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المخيمات المؤقتة ونقلهم منها.
إيقاف محاولات توطين الفلسطينيين
في هذا الشأن، يشير مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، السفير صلاح حليمة، إلى أن "توجيهات القيادة السياسية المصرية بإقامة مخيمات ضخمة تهدف إلى إيقاف المخطط المرسوم لتوطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء، وجعل سكان القطاع يتمسكون بأرضهم وبمستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".
ووفق تأكيدات الهلال الأحمر الفلسطيني، المخيم يجهز حسب المعايير الدولية، إذ سيتم توفير الاحتياجات اللازمة للنازحين من خدمات المياه والغذاء والكهرباء.
ولا يزال الحصول على رقم دقيق للعدد الإجمالي للنازحين أمرًا صعبًا، ولكن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قدّرت أن "1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقارب من 85% من السكان، نازحون داخليًّا، بما في ذلك الأشخاص الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى التنقل مرارًا وتكرارًا، بحثًا عن الأمان".
ويضيف "حليمة"، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "القانون الدولي يمنع توطين سكان القطاع في أي منطقة خارج غزة، على أساس أنهم يُجبرون على ترك ممتلكاتهم وأرضهم والاتجاه إلى مكان آخر".
موقف واضح
ولفت إلى أن "موقف مصر واضح في هذا الشأن ويتفق معه المجتمع الدولي الذي يجمع على رفض فكرة التهجير".
وعن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الرغبة في إعادة السيطرة على محور فيلادلفيا، الرد على هذا الطرح جوبه بموجة انتقادات من الجانب الفلسطيني، وتساؤلات عدة طرحت حول موقف القاهرة إزاء مساعي تل أبيب.
وفي هذا الصدد أشار حليمة إلى أن السيطرة على محور فيلادلفيا من قبل إسرائيل غير قابل للتطبيق، فهذه الرغبة تتنافى مع القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، باعتبار أن الأراضي الفلسطينية كافة يجب أن تكون محررة وليست تحت الوصاية الإسرائيلية".
ويتوقع "حليمة" أن تحمل الأيام المقبلة تصعيدًا إسرائيليًّا، على اعتبار أن كل ما يجري الآن يتجه نحو التصعيد ويهدد المنطقة بالدخول في صراعات إقليمية، لذلك يرى أن "حل الأزمة يكمن في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية وتسوية الأزمة بين طرفي النزاع.
علمًا أن إسرائيل تستهدف البنية التحتية في غزة ومخيمات اللاجئين منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول، ما جعل القطاع يشهد واحدة من أسوأ المآسي والأزمات الإنسانية في العالم.
وقدّرت منظمات دولية أن "رفح هي المنطقة الأكثر كثافة سكانية في غزة، حيث يتجاوز عدد سكانها 12 ألف نسمة في الكيلومتر المربع، وأدّى التدفق الجديد للنازحين إلى تفاقم الظروف المتعلقة بالمساحة المكتظة والموارد المحدودة".
مبادرة مصرية لوقف الحرب
من جانبه، يقول خبير الأمن القومي المصري والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، إن "مصر تولي الأزمة الفلسطينية أهمية قصوى منذ 75 عامًا، في ضوء حرصها على فرض الأمن والاستقرار في الإقليم، ومن هذا المنطلق تكثف الدولة جهودها لحشد رأي عام دولي يتمكن من وقف لإطلاق النار في غزة، إضافةً إلى تقديمها العديد من المقترحات بفرض هدنة مؤقتة لوقف النار وتبادل الأسرى".
وبشأن فرص تحقيق هدنة خلال الفترة المقبلة، يضيف عبد الواحد، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "مصر قدّمت مبادرة بمراحل عديدة لوقف الحرب في غزة، تتمثّل المرحلة الأولى في فرض هدنة طويلة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات بنحو مكثف إلى القطاع".
أما المرحلة الثانية، فيجرى من خلالها حوار فلسطيني-فلسطيني برعاية مصرية لتوحيد الجبهة الفلسطينية، بينما تتمثل المرحلة الأخيرة في وقف كامل لإطلاق النار وإجراء اتفاق شامل بشأن الأسرى، بالإضافة إلى سحب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وعودة المدنيين إلى منازلهم، مع تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة.
وفسّر الخبير العسكري تعهد نتنياهو باستمرار الحرب، بأنه "ناتج عن خشيته مما قد يطاله بعد توقفها وامتثاله للمحاكمة في إسرائيل"، وأشار إلى أنه "يبحث عن أي انتصار، سواء كان بقتل قيادات حماس أو بالقضاء على الحركة، أو بتدمير فكرة وجود جماعة مسلحة داخل القطاع".
وفيما يتعلق بمخطط إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا، أشار إلى أن "إسرائيل لها مآرب كثيرة، منها إعادة الانتشار العسكري في منطقة جنوب رفح"، مؤكدًا أن "هذا الأمر يُقلق القيادة المصرية، لأنه يُشكّل خطورة أمنية كبيرة عليها".
وتشير التقديرات الأولية للمنظمات الإنسانية إلى أن "ما لا يقل عن 100 ألف نازح داخليًّا وصلوا إلى رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، في الأيام الأخيرة، في أعقاب تكثيف الهجمات الإسرائيلية في خان يونس ودير البلح".
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخيمات ضخمة أقامتها مصر مؤخرًا داخل مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة لإيواء اللاجئين في جنوب القطاع، وعدم السماح لهم بالتدفق جنوبًا نحو سيناء.
خطر يحدق بمصر
الباحث الفلسطيني في الشؤون الدولية، الدكتور منصور أبو كريم، يرى أن "استمرار المعركة ينعكس على الوضع الإنساني المتردي في القطاع، لذلك رأت القيادة المصرية أن توفير الخدمات الطبية والإغاثية لهذه المخيمات، يُسهم في إبقاء الكتلة السكنية في خان يونس".
ويؤدي نقص الغذاء والمواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة وضعف النظافة إلى تفاقم الظروف المعيشية الصعبة للنازحين داخليًّا، ويزيد من مشكلات الحماية والصحة العقلية، ويزيد من انتشار الأمراض.
وأدّى القتال في غزة إلى تدمير جزء كبير من شمال القطاع، في حين تحولت جبهة القتال إلى الجنوب، فهذا القتال المستمر أثار التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ويضيف "أبو كريم"، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "القيادة المصرية تنظر بعين الخطر لوجود أعداد كبيرة من النازحين على حدود قطاع غزة مع رفح المصرية، لما يحمله ذلك من تهديدات للدولة، لذا قصدت القاهرة أن تكون المخيمات التي يتم تجهيزها في خان يونس".
وأشار إلى أن "الهدف من إقامة المخيمات، منع تكدس أعداد كبيرة من النازحين باتجاه مدينة رفح"، لافتًا إلى أن "هذا الأمر يتماشى مع الرؤية المصرية ببقاء السكان في غزة، وعدم توطينهم في مكان آخر، للحفاظ على جوهر القضية وهو إقامة دولة فلسطينية".
ويقول الخبير المصري في مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، العقيد حاتم صابر، إن "إقامة مخيمات ضخمة جنوب غرب خان يونس، يأتي في ضوء إجراءات مواجهة المخططات الإسرائيلية لتوطين أهالي غزة في سيناء المصرية".
وأضاف "صابر"، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي حذّر في بداية الحرب على غزة، من محاولة دفع الفلسطينيين من شمال إلى وسط وجنوب غزة، ومن ثم إلى منطقة الحدود المصرية، بغرض إخلاء القطاع، وإنهاء حلم أهالي القطاع بإقامة دولة فلسطينية، ثم الالتفاف على الضفة الغربية وتكرار السيناريو ذاته للاستيلاء عليها بعد طرد الفلسطينيين إلى الأردن".
ويبدو أن "كل الأمور التي تحدث في غزة والضفة الغربية تثبت عزم القيادة الإسرائيلية على فرض سياسة الأمر الواقع، لكن في المقابل هناك عزم من القيادة المصرية على نسف تلك المخططات"، وفق تقدير العقيد حاتم صابر.
ولفت إلى أن "تصريحات نتنياهو للسيطرة على محور فيلادلفيا، رسائل سياسية خارجية لتأليب الرأي العام العربي"، مشيرًا إلى أن "الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة، يُخالف اتفاقية كامب ديفيد".
ووقّعت مع مصر اتفاقية فيلادلفيا باعتبارها تابعة لاتفاقية كامب ديفيد، التي حددت مسافة 14 كلم شريطًا عازلًا على طول الحدود بين مصر وغزة.
وجاءت الاتفاقية بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي، في عام 2004، قرارًا لسحب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب عام 2005.