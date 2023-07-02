اليمن.. ردود فعل غاضبة بعد استهداف مسلحين حفلاً فنيّاً في تعز

وجاء مهرجان (عيدنا تعز) السادس، هذا العام، على شرف تكريم الفنان اليمني محمد محسن عطروش، الذي كان يتواجد في الحفل، وكان شاهداً على اقتحامه من قبل المسلحين.

ونشر جهاد محسن، وهو صحفي يمني، منشوراً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سرد من خلاله تفاصيل مكالمة أجراها مع الفنان محمد محسن عطروش، حول الواقعة.

ونقل الصحفي اليمني، على لسان الفنان عطروش قوله، إن "الاشتباكات التي حدثت في تعز وقعت عند انتهاء حفل تكريمه، وقد اندلعت بين فريقين من الأمن في الجهة المجاورة من موقع الحفل، عندها لاذت مجموعة من الجنود إلى داخل الملعب للاحتماء وسط النساء والأطفال".