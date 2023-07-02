اليمن.. ردود فعل غاضبة بعد استهداف مسلحين حفلاً فنيّاً في تعز
أثارت واقعة اقتحام مجاميع مسلحة ترتدي الزيّ العسكري، لمهرجان فني وغنائي، مساء السبت، في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، وإطلاق النار على الحضور، ردود فعل غاضبة واستياء واسعاً في الأوساط اليمنية.
وتسببت حادثة اقتحام الحفل، الذي كان يعجّ بالعائلات والأهالي، لا سيما من فئتي النساء والأطفال، وإطلاق النيران على الحضور، بوقوع إصابات متفاوتة، نقل على إثرها عدد من الجرحى إلى المستشفى العام، لتلقي العلاج، كما خلق حالة من الهلع والرعب في صفوف الحضور.
وجاء مهرجان (عيدنا تعز) السادس، هذا العام، على شرف تكريم الفنان اليمني محمد محسن عطروش، الذي كان يتواجد في الحفل، وكان شاهداً على اقتحامه من قبل المسلحين.
ونشر جهاد محسن، وهو صحفي يمني، منشوراً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سرد من خلاله تفاصيل مكالمة أجراها مع الفنان محمد محسن عطروش، حول الواقعة.
ونقل الصحفي اليمني، على لسان الفنان عطروش قوله، إن "الاشتباكات التي حدثت في تعز وقعت عند انتهاء حفل تكريمه، وقد اندلعت بين فريقين من الأمن في الجهة المجاورة من موقع الحفل، عندها لاذت مجموعة من الجنود إلى داخل الملعب للاحتماء وسط النساء والأطفال".
ووفقاً لعطروش، بحسب ما أورده الصحفي على لسانه، فقد "دارت اشتباكات في الملعب، وسط جمهور المدنيين، دون وازع من مسؤولية"، مشيراً إلى أنه "تمكن من الخروج وفرقته دون أي ضرر يذكر".
من جهته، أورد مدير مكتب الثقافة في محافظة تعز عبدالخالق سيف، على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، منشوراً جديداً عقب ساعات من منشور سابق له روى من خلاله تفاصيل الواقعة، متهماً فيه كتيبة المهام الخاصة، بوقوفها خلف حادثة الاقتحام.
وقال عبدالخالق سيف، في منشوره الجديد: "أعلم لماذا تم استهداف جمهور المهرجان اليوم، واستهدافنا من بعض المنفلتين من أفراد كتيبة المهام الخاصة، كون الجمهور الذي حضر وطني ولا يتبع حزباً ولا جماعة، ولا يدين بالولاء لأي جهة".
واستحوذت الحادثة، التي شهدها ملعب الشهداء الرياضي لكرة القدم، والذي احتضن فعاليات الحفل الفني، ضمن مهرجان (عيدنا تعز)، على نصيب الأسد في حديث وتداولات اليمنيين على منصاتهم الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّروا فيها عن غضبهم وسخطهم واستيائهم، إزاء ما تعرض له الحفل الفني من اقتحام، والحضور لإطلاق النيران، دون مراعاة لكون الغالبية من النساء والأطفال.
وقال رجل الأعمال ومحافظ تعز الأسبق شوقي أحمد هائل: "لطالما عُرفت تعز كمحافظة جامعة للتعايش بحب وسلام، هكذا عرفناها منذ نعومة أظفارنا، أمر مؤسف أن نجد أعمال دخيلة تحاول عبثًاً تشويه صورتها الحسناء".
وأضاف هائل، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أي عمل يسيء لنهج تعز الكبير، هو تصرف يرفضه الجميع، الحفاظ على الهوية والتاريخ العريق لهذه المحافظة، مسؤولية جماعية لا فردية".
بدوره، قال الناشط الإعلامي محمد هلال، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "ما حدث اليوم في ميدان الشهداء، لا يسقط بالاعتذار والتقادم، ولا مبرر على الإطلاق لما حصل، ننتظر الجزاء الذي يستحقه المجرم الذي اعتدى على أبناء تعز، ونطالب من الجهات الأمنية إثبات وجودها والتصرف العاجل والسريع حيال الأمر".
فيما قال رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات عبدالعزيز العقاب: "تعز ضحية التعبئة الخاطئة والحزبية المقيته، والمتاجرة السياسية والإعلامية، على حساب أبناء المدينة الحالمة وثقافتها العريقة".
وأضاف: "لن تستطيع الهالة الإعلامية المغموسة بأنّات وأوجاع المدينة، ولا القوى الفاسدة المهووسة بالحزبية والتربح والتبعية، أن يغطوا على الحقيقة، ففي النهاية سوف تنتصر المدينة".
من جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي محمد المسوري: "ما حدث في تعز، أسعد الحوثي كثيراً، وكم هو مؤلم أن يبقى حالنا في شقاق وخلاف لا يخدم مشروعنا الوطني في إعادة اليمن لمكانه الطبيعي كبقية دول العالم. أفيقوا هداكم الله، وأعلموا أن الحوثي لم يتمدد ويتوسع إلا بسبب تمسك البعض منا بالخلافات، فتوقفوا وعودوا إلى رشدكم".
وتساءل الصحفي رشاد الصوفي، عبر تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، قائلاً: "لماذا يصر المتطرفون على قتل البسمة والفرحة في تعز وترويع النساء والاطفال وإفساد فرحة العيد بإطلاق نار أثناء تكريم الفنان عطروش مهرجان عيدنا تعز؟. التكريم تم واختتم الاحتفال على أكمل وجه".
وأشار الصوفي، إلى أن "المتطرفون" لم يحققوا شيئاً، سوى بث الرعب في نفوس النساء والأطفال، لافتاً بسخرية، إلى ما إذا كانت هذه الرسالة التي أرادوا إيصالها، من اقتحامهم للحفل الغنائي وإطلاق النار على الحضور، قد وصلت.
يشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، بتشكيل لجنة تحقيق في "الأحداث المؤسفة" التي رافقت مهرجان العيد في تعز، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".