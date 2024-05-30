"معاريف": السيطرة على محور فيلادلفيا تعجل بتفكيك حماس وصفقة الأسرى
قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن احتلال الجيش الإسرائيلي محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، خطوة "ستعجل تفكك حماس، وربما تمهد الطريق لصفقة أسرى بشروط أفضل لإسرائيل".
ورأت الصحيفة احتلال المحور نقطة تحول إستراتيجي في الحملة العسكرية على قطاع غزة، وقالت إنها ربما تعد الأهم منذ بدء الحرب قبل نحو 8 أشهر.
وذكرت الصحيفة، اليوم الخميس، أن أهمية احتلال المحور لا تقتصر على ساحة غزة فحسب؛ إذ يمنح احتلاله الجيش الإسرائيلي الوقت والقدرة للتركيز على ساحات حرب أخرى.
أحد أهم الإنجازات العملياتية
وعدّت "معاريف" احتلال المحور أحد أهم الإنجازات العملياتية، وذكرت أن الجيش عثر على 20 نفقا يمر أسفله إلى سيناء، ونحو 82 فتحة نفق أخرى على مقربة منه، تخضع للتحقيق والفحص حاليًا، إضافة إلى عشرات القذائف الصاروخية، وبعضها بعيدة المدى، وفقا للصحيفة.
وأطلقت الصحيفة عددا من الأوصاف على محور فيلاديلفيا لتوضيح أهميته لحركة حماس، مثل كونه "العمق الاستراتيجي" و"سلة الخبز" و"الملاذ" و"المرساة" الرئيسية لتلك الحركة وقيادتها.
وباحتلال المحور الذي يبلغ طوله نحو 14 كيلومترًا يكون الاحتلال الإسرائيلي قد قطع خطوة مهمة على الصعيد الميداني والمعنوي في حربه على حماس، حيث فقدت الحركة عمقها الاستراتيجي والمنطقة التي تعدها ملاذًا، وفق ما أشارت إليه "معاريف".
إغلاق الصنبور عن حماس
وتقول إسرائيل إن أنفاق التهريب التي تمر أسفل هذا الشريط الضيق تعد متنفسًا لحماس، التي تستخدمه في تهريب متطلباتها المدنية والعسكرية. وعبرت الصحيفة عن ذلك بالقول، إن احتلال المحور يعني أن "الصنبور أُغلق".
وأردفت أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل اكتشاف مدى الضغط الذي يشكله احتلال محور فيلاديلفيا، وأن نتائج هذا الضغط ستحدث بالتدريج قبل أن تتضاعف.
ومضت قائلة، إن السيطرة الإسرائيلية على المحور، من زاوية "اليوم التالي للحرب" تعد حجر الزاوية لخطوات نزع سلاح قطاع غزة، وقدرة إسرائيل على ترسيخ سيطرتها العسكرية عليه.
ونوهت بأن احتلاله يعد قوة دفع استراتيجية هي الأولى منذ بدء الحرب، لوضع إسرائيل في موقف أفضل خلال النقاشات مع المجتمع الدولي حول "اليوم التالي للحرب"، وحول دور الجهات المدنية الدولية بالقطاع، وكذلك دور مصر كدولة مجاورة مهمة لديها اتفاق سلام مع إسرائيل.
وذهبت إلى أن الجهود العسكرية والسيطرة الإسرائيلية على محور فيلاديلفيا "تتطلب حاليًا المزيد من الجهود من زاوية تعريف العالم، ولا سيما الأمريكيين، ما الذي يشكله هذا المحور".
ودعت إلى تسليط الضوء على الأنفاق المكتشفة التي تمر عبر جانبي الحدود، وأهمية استمرار سيطرة إسرائيل عليه بما في ذلك بعد الحرب.
"اقتصاد تسليح"
ورأت معاريف أن هذه السيطرة ستفرض على حماس ما أسمته "اقتصاد تسليح"، وأن قدرات الحركة على الرد العسكري ستتراجع بشكل تدريجي إلى أن تسقط سلطتها.
وختمت بالقول، إن هناك أهمية كبيرة أيضًا في ما يتعلق بأن السيطرة على المحور وما يترتب عليها من زاوية قدرات حماس، تنعكس أيضًا على قدرة الجيش الإسرائيلي على التركيز على ساحات مواجهة أخرى.