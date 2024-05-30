"معاريف": السيطرة على محور فيلادلفيا تعجل بتفكيك حماس وصفقة الأسرى

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن احتلال الجيش الإسرائيلي محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، خطوة "ستعجل تفكك حماس، وربما تمهد الطريق لصفقة أسرى بشروط أفضل لإسرائيل".

ورأت الصحيفة احتلال المحور نقطة تحول إستراتيجي في الحملة العسكرية على قطاع غزة، وقالت إنها ربما تعد الأهم منذ بدء الحرب قبل نحو 8 أشهر.

وذكرت الصحيفة، اليوم الخميس، أن أهمية احتلال المحور لا تقتصر على ساحة غزة فحسب؛ إذ يمنح احتلاله الجيش الإسرائيلي الوقت والقدرة للتركيز على ساحات حرب أخرى.

أحد أهم الإنجازات العملياتية

وعدّت "معاريف" احتلال المحور أحد أهم الإنجازات العملياتية، وذكرت أن الجيش عثر على 20 نفقا يمر أسفله إلى سيناء، ونحو 82 فتحة نفق أخرى على مقربة منه، تخضع للتحقيق والفحص حاليًا، إضافة إلى عشرات القذائف الصاروخية، وبعضها بعيدة المدى، وفقا للصحيفة.

وأطلقت الصحيفة عددا من الأوصاف على محور فيلاديلفيا لتوضيح أهميته لحركة حماس، مثل كونه "العمق الاستراتيجي" و"سلة الخبز" و"الملاذ" و"المرساة" الرئيسية لتلك الحركة وقيادتها.

وباحتلال المحور الذي يبلغ طوله نحو 14 كيلومترًا يكون الاحتلال الإسرائيلي قد قطع خطوة مهمة على الصعيد الميداني والمعنوي في حربه على حماس، حيث فقدت الحركة عمقها الاستراتيجي والمنطقة التي تعدها ملاذًا، وفق ما أشارت إليه "معاريف".