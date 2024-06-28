بين الموت والتشوهات الخلقية.. الحرب تهدد الأجنة في غزة

تمثل مخلفات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خطراً يهدد حياة الأجنة في بطون أمهاتهم، خاصة أنها يمكن أن تؤدي لتشوهات خلقية، ما ينذر بكارثة كبيرة قد يستمر أثرها سنوات أو عقودًا.

وبحسب التقارير الفلسطينية، فإن نحو 60 ألف جنين في غزة معرضون لخطر الموت في بطون أمهاتهم أو لتشوهات خلقية، نظراً لأن معظم المواد المستخدمة في الأسلحة والذخائر محرم دوليًا وله تأثيرات صحية خطيرة.

مستقبل القطاع

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة، محمد الحاج، إن "أوضاعًا صعبة تواجهها الحوامل والأجنة في غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية في القطاع"، مؤكدًا أن مخلفات الحرب تتسبب بكوارث، خاصة لهذه الفئة الأكثر حساسية.