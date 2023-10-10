دعوة خليجية أوروبية إلى دعم مالي مستدام للفلسطينيين

دعا مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى تقديم "دعم مالي مستدام" للفلسطينيين، بعد إثارة مخاوف من احتمال وقف المساعدات إثر الهجوم الذي أطلقته حماس ضد إسرائيل صباح السبت.

وجاء في إعلان مشترك قرأه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي في مسقط بسلطنة عُمان، أن ممثلي دول الخليج والاتحاد الأوروبي "شددوا على أهمية الدعم المالي المستدام للأونروا ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

وأكد بوريل، أن المعلومات حول وقف ألمانيا مساعداتها للفلسطينيين "خاطئة" بعد هجوم حماس الذي أدانه الاتحاد الأوروبي بشدّة.

وأضاف أمام الصحفيين في مسقط أن "الوزير الألماني قال بوضوح إن هذه ليست الحال على الإطلاق، وإن ألمانيا ستواصل تقديم دعمها".

وأوضح أنه "بالطبع سيُنظر إلى التطوّرات على المديين المتوسط والبعيد، لكن لا تعليق" للمساعدات.

وكانت المفوضية الأوروبية أكدت، مساء الإثنين، أنها تجري "إعادة تقييم" لمساعداتها التنموية للفلسطينيين.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وعمليات التوسيع أوليفر فارهيلي تعليق "كافة المدفوعات" المقررة في إطار هذا البرنامج التنموي؛ ما أثار حفيظة عدد من الدول الأعضاء.