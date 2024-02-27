يونيفيل: الحل السياسي بين إسرائيل و"حزب الله" معرّض للخطر

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الثلاثاء، إن أحدث تصعيد لتبادل إطلاق النار بين إسرائيل وميليشيا حزب الله من شأنه أن يعرض الحل السياسي للصراع إلى الخطر.

ودعت "اليونيفيل" جميع الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية لمنع زيادة التصعيد وضمان سلامة الناس في هذه المنطقة.

واندلعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله في واجهة لبنان الجنوبية، وذلك على خلفية هجوم حركة حماس المباغت في السابع من أكتوبر الماضي، على مستوطنات غلاف غزة.

ونفذت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت مواقع لمليشيا حزب الله في واجهة لبنان الجنوبية، حيث أسفرت بعض تلك الغارات عن مقتل قادة وعناصر في المليشيا، بالإضافة إلى تدمير مواقع عسكرية وبنىً تحتية.

وكانت ميليشيا حزب الله ترد على الغارات، بإطلاق صواريخ وقذائف تجاه مواقع عسكرية وأخرى مدنية، في مدن الشمال الإسرائيلي.