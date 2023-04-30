الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بسرقة بنك الخرطوم.. والأخير ينفي

اتهم الجيش السوداني السبت قوات الدعم السريع، بنهب فرعي بنك الخرطوم في سوبا شرق والجريف شرق وكسر ونهب بنك الخرطوم فرع شارع العرضة، بينما أعلنت الأخيرة القبض على المعتدين على البنك في نفي مسؤوليتها عن الحادث.

وقال الجيش، في بيان: "في إطار استمرار نهج المتمردين في تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة، قاموا بنهب فرعي بنك الخرطوم في سوبا شرق والجريف شرق وكسر ونهب بنك الخرطوم فرع شارع العرضة، إضافة إلى نهب عدد كبير من المحلات التجارية في بحري حتى المحطة الوسطى".

في المقابل نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو لما قالت عنه القبض على "مُنفلتين متهمين بكسر بنك الخرطوم فرع سوبا شرق".