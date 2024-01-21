"صحة غزة": الواقع الطبي ينذر بأكبر عملية إعدام جماعي

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، الأحد، أن واقع المنظومة الطبية في القطاع كارثي ومؤلم، ولا يمكن تحمّله، مؤكدًا أنه يُنذر بأكبر عملية إعدام جماعي لـ2.4 مليون إنسان.

وأضاف القدرة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي تعمّد منذ اليوم الأول لإعلانه الحرب على غزة خنق وتدمير المنظومة الصحية، وإبقاء انهيارها مستمرًا دون السماح للمساعدات الإغاثية والمؤسسات الطبية الأممية بالتدخل من أجل إنقاذها.

وأوضح أن الطواقم الطبية المتاحة حاليًا لا يمكنها الاستجابة لحجم ونوعية الإصابات اليومية التي تتوافد على المستشفيات؛ جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية.