الخارجية السعودية: حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط

قالت مصدر مطلع في وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، إن حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" على لسان المصدر قوله: "إن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".