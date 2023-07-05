الخارجية السعودية: حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط
قالت مصدر مطلع في وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، إن حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" على لسان المصدر قوله: "إن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وإشارةً لما تم تداوله حول حقل "الدرّة"، أوضح المصدر أن "المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي".