‏السودان.. وفاة 21 شخصا بالكوليرا في الخرطوم والقضارف

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، وفاة 21 شخصًا بمرض الكوليرا في ولايتي الخرطوم والقضارف، عقب انتشار المرض بصورة ضاعفت من معاناة السودانيين المنكوبين بالحرب.

وكانت مصادر طبية أكدت لـ"إرم نيوز"، الاثنين، أن مستشفى "البان جديد" بمنطقة شرق النيل بمدينة بحري في ولاية الخرطوم، استقبل عددا من الحالات المرضية تأكدت إصابتها بالكوليرا بعد إجراء الفحص المعملي.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان يوم الثلاثاء، تلقاه "إرم نيوز"، إن حالات الاشتباه بالكوليرا في ولاية القضارف شرق البلاد، بلغ 265، بينما الوفيات بلغت 18 حالة وفاة.

كما أكدت وزارة الصحة تسجيل 13 حالة إسهال مائي، بمستشفى البان جديد، بولاية الخرطوم محلية شرق النيل، منها 3 حالات وفاة.

وأشار البيان أن الحالات المرضية تم تأكيدها بواسطة التزريع في معمل الصحة العامة بمدينة بورتسودان على إنها حالات كوليرا، ويأتي الإعلان عنها لأجل التعامل معها بواسطة الجهات ذات الصلة من الوزارات والمنظمات والمجتمعات المحلية.

وأكدت الوزارة توفر المحاليل الوريدية بانواعها المختلفة بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونسيف.

ومن جهته قال المتحدث باسم الحرية والتغيير ياسر عرمان، إن هنالك انتشارا واسعا لمرض الكوليرا في العاصمة الخرطوم سيما في مناطق "الحاج يوسف وامبدة وكرري"، وسط صمت وزارة الصحة ومنظمات العمل الإنساني الحكومي.

وأوضح عرمان على منصة "إكس" أن "هذه قضية جدية يمكن أن تؤدي بحياة آلاف السودانيين"، داعيا لاتفاق عاجل بين الأطراف المتحاربة لتسهيل مهام الطواقم الصحية وإدخال الأدوية واتخاذ الإجراءات الاحترازية والمعالجة الصحية للمياه.

وأوضح أن هذه القضية فوق النزاعات وضمن إطار حماية المدنيين في مناطق النزاعات.

وكانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، أعلنت يوم الإثنين، عن تسجيل مئات الوفيات وآلاف الإصابات، بـ"حمى الضنك" في ولاية القضارف شرق البلاد.