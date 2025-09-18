logo
الجيش الإسرائيلي يطلب وقف المساعدات لغزة من الأردن بعد هجوم المعبر

الجيش الإسرائيلي يطلب وقف المساعدات لغزة من الأردن بعد هجوم المعبر
طلب الجيش الإسرائيلي من الحكومة، الخميس، وقف إدخال مساعدات من الأردن إلى غزة، عقب هجوم عند معبر "الكرامة" الواصل بين المملكة والضفة الغربية المحتلة، وقالت عمّان وإسرائيل إن منفّذه أردني كان سائق شاحنة مساعدات.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه عقب "العملية الإرهابية التي وقعت اليوم عند معبر اللنبي (الكرامة)، أوصى رئيس الأركان الجنرال إيال زامير المستوى السياسي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن حتى استكمال التحقيق، وتغيير أنظمة فحص السائقين الأردنيين".

وكانت 22 شاحنة مساعدات أردنية عبرت الجسر باتجاه غزة اليوم، في إطار الإجراءات المتفق عليها، التي أتاحت تسيير 8664 شاحنة مساعدات ضمن 201 قافلة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، ومكنت الأردن من توفير خط إمداد رئيس للمساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية، بحسب الوكالة الرسمية.

