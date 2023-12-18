تهديدات جنود برفض الخدمة العسكرية تثير جدلا بالحكومة الإسرائيلية

وتدخّل زعيم كتلة "الصهيونية الدينية"، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وطالب ريغيف بتوضيح المغزى من تصريحاتها التي تُفهم على أنها تشجيع للجنود على رفض الخدمة، فردت قائلة إنها "تفهم دوافع الجنود الذين تضامنوا مع زملائهم بعد أن رددوا ترانيم دينية في المسجد".

وتعليقًا على قول الوزيرة، حذّر الوزير سموتريتش من تشجيع الجنود على رفض الخدمة العسكرية مهما كانت الطريقة، فعادت ريغيف للرد، وقالت: "نحن لسنا أمام حالة رفض للخدمة، كان على الجيش أن يتعامل بحساسية مع هذا الموقف ولم يكن عليه أن يقصي الجنديين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر قرارًا وبتعليمات من وزير الدفاع يوآف غالانت، الخميس الماضي، بإبعاد الجنديين اللذين قاما بتلاوة ترانيم يهودية باستخدام مكبرات صوت بأحد مساجد جنين، ومنعهما من المشاركة في العمليات العسكرية بالضفة؛ ما دفع جنودا بالجيش للتضامن معهما، وأعلنوا أنهم سيمتنعون عن الخدمة ويتوقفون عن الانضمام إلى قوات الاحتياط.

وقال رئيس لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست، يولي إِدلشتاين من حزب "الليكود"، إنه توجّه لرئيس هيئة الأركان العامة هارتسي هاليفي بخطاب، وطلب منه إعادة دراسة مسألة إقصاء الجنديين.

وجاء في الخطاب أنه "من دون الخوض في الاعتبارات الخاطئة التي عُدَّت أساس ما فعله الجنود، أعتقد أنه يتعين إدارة الموضوع بشكل أكثر اعتدالًا، بدلًا من إبعاد الجنديين من العمليات، يتعين الحرص على إبقاء الدافع والمعنويات المرتفعة لدى جنودنا، الذين يعملون ليل نهار ويعرضون أنفسهم للخطر في أوكار الإرهاب في غزة"، على حد وصفه.