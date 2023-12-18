تهديدات جنود برفض الخدمة العسكرية تثير جدلا بالحكومة الإسرائيلية
هدد جنود إسرائيليون بالامتناع عن الخدمة العسكرية، في أعقاب قرار صدر عن وزارة الدفاع بإبعاد جنديين متطرفين من المشاركة في العمليات الميدانية، لقيامهما بتلاوة شعائر تلمودية في أحد مساجد جنين قبل أيام، وفق ما أوردته قناة "كان 11" العبرية.
وأثارت التهديدات جدلا خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، بعد أن قالت وزيرة المواصلات والسلامة على الطرق، ميري ريغيف من حزب "الليكود"، إنها تتفهم الأسباب التي دفعت الجنود للإعلان عن تضامنهم مع الجنديين المبعدين.
ونقلت القناة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية عن الوزيرة الإسرائيلية قولها إنها "تتفهم لماذا هدد الجنود برفض الخدمة بالجيش، ومنحوا الغطاء لزملائهم الذين أُبعدوا عن العمليات الميدانية عقب واقعة جنين"، مضيفة أن "على الجيش أن يحتوي الموقف، حتى ولو ارتكب هؤلاء خطأ".
وتدخّل زعيم كتلة "الصهيونية الدينية"، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وطالب ريغيف بتوضيح المغزى من تصريحاتها التي تُفهم على أنها تشجيع للجنود على رفض الخدمة، فردت قائلة إنها "تفهم دوافع الجنود الذين تضامنوا مع زملائهم بعد أن رددوا ترانيم دينية في المسجد".
وتعليقًا على قول الوزيرة، حذّر الوزير سموتريتش من تشجيع الجنود على رفض الخدمة العسكرية مهما كانت الطريقة، فعادت ريغيف للرد، وقالت: "نحن لسنا أمام حالة رفض للخدمة، كان على الجيش أن يتعامل بحساسية مع هذا الموقف ولم يكن عليه أن يقصي الجنديين".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر قرارًا وبتعليمات من وزير الدفاع يوآف غالانت، الخميس الماضي، بإبعاد الجنديين اللذين قاما بتلاوة ترانيم يهودية باستخدام مكبرات صوت بأحد مساجد جنين، ومنعهما من المشاركة في العمليات العسكرية بالضفة؛ ما دفع جنودا بالجيش للتضامن معهما، وأعلنوا أنهم سيمتنعون عن الخدمة ويتوقفون عن الانضمام إلى قوات الاحتياط.
وقال رئيس لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست، يولي إِدلشتاين من حزب "الليكود"، إنه توجّه لرئيس هيئة الأركان العامة هارتسي هاليفي بخطاب، وطلب منه إعادة دراسة مسألة إقصاء الجنديين.
وجاء في الخطاب أنه "من دون الخوض في الاعتبارات الخاطئة التي عُدَّت أساس ما فعله الجنود، أعتقد أنه يتعين إدارة الموضوع بشكل أكثر اعتدالًا، بدلًا من إبعاد الجنديين من العمليات، يتعين الحرص على إبقاء الدافع والمعنويات المرتفعة لدى جنودنا، الذين يعملون ليل نهار ويعرضون أنفسهم للخطر في أوكار الإرهاب في غزة"، على حد وصفه.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتَمار بن غِفير قد هاجم يوم الجمعة، وزير الدفاع على خلفية قرار إقصاء الجنديين عقب محاكمتهما محاكمة انضباطية، واتهمه بإقحام السياسة في شؤون الجيش.
وأصدر الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، بيانًا ذكر خلاله أنه قرر إقصاء الجنديين وإبعادهما عن المشاركة في العمليات الميدانية بشكل فوري، عقب انتشار مقطع فيديو يؤكد صحة الواقعة، ومن ثم قام بفحصه، ورأى أن سلوكهما "خطير ويتناقض مع قيم الجيش" على حد زعمه.