محللون: رسائل المبعوث الأمريكي لحزب الله محاطة بحوافز وتحذيرات

مفاوضات سرية

وبحسب المحللين، فإن هناك "حلًا" أمريكيًا، في إطار مفاوضات سرية عبر وسطاء من جانب طهران وواشنطن، والحل محاط بحوافز لميليشيا حزب الله مع إهداء الأخير، وضعية "التغني" بإنجاز "انتصار" في حال الالتزام بالتهدئة.

ووصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان، آموس هوكشتاين، إلى بيروت اليوم الثلاثاء، في زيارة طارئة غير محددة المدة، يلتقي فيها كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، قادمًا من تل أبيب. وهي الزيارة الرابعة للمنطقة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقدم أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية، خالد العزي، بعض المعطيات التي تحيط بمهمة المبعوث الأمريكي هوكشتاين ما بين بيروت وتل أبيب، تتعلق بإمكانية التوصل إلى تهدئة من عدمها، تدور ما بين وجود تعنت واضح من جانب حزب الله الذي يربط عمليات إطلاق الصواريخ ضد المستعمرات الشمالية الإسرائيلية بالتهدئة في غزة، يقابلها الرسالة الأمريكية الواضحة التي مفادها أن إسرائيل ستمارس "التهدئة" على طريقتها، وتجبر حزب الله على الانسحاب من المناطق التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 1701.

الدفاع عن المستعمرات الشمالية

وأضاف العزي أنها نفس الرسالة التي ظهرت في اجتماع هوكشتاين مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، الذي تحدث عن الاضطرار للدفاع عن المستعمرات الشمالية، مع الإشارة إلى أنه في حالة عدم حماية تلك المستعمرات عبر الحوار، ستكون حمايتها بالحرب.

ويقول العزي لـ"إرم نيوز"، إنه في ظل "الصرخة العالية" المحيطة بهذه الأزمة، يبقى هناك نوع من التفاوض السري الذي لم يعلن عنه، يتم عبر الوسطاء المعنيين ببعث الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة، بحمل بعضها مطالبة واشنطن لميليشيا حزب الله، بإعادة تموضع يقتضي بانسحاب الحزب إلى 7 كم بدلاً من 16 كم خارج 1701، مع تقديم الولايات المتحدة حوافز لحزب الله مع إعطاء الأخير وضعية "التغني" بإنجاز "نصر" إذا قام بتهدئة الأوضاع.