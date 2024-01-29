قطر: مقترح بشأن الرهائن الإسرائيليين سيُعرض على حماس

أعلن رئيس الوزراء القطري، الاثنين، عقب لقاءات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصريين، أنه سيتم عرض مقترح على حماس لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وتقود قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة جهود وساطة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر بين إسرائيل وحماس.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، متحدثا في واشنطن في حدث استضافه مركز "أتلانتك كاونسل" للبحوث، إنه تم إحراز "تقدم جيد" خلال المحادثات هذا الأسبوع في باريس.

وأكّد رئيس الوزراء القطري أن الاجتماعات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، وكبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والمصريين، أسفرت عن إطار لهدنة مرحلية يُطلق بموجبها سراح الرهائن النساء والأطفال أولا، مع دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.