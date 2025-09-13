بعد حرب غزة.. هل خسرت إسرائيل حلفاءها التقليديين في أمريكا؟

أكد تقرير لصحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية أن دعم إسرائيل في أوساط الولايات المتحدة، الحليف الأكثر ثباتاً لتل أبيب منذ عقود، لم يعد قضية محل توافق واسع، بل تحوّل إلى ملف حزبي مثير للجدل.

وأوضح التقرير أنه داخل الحزب الجمهوري نفسه، المعروف تقليدياً بمواقفه الموالية لإسرائيل، بات الموضوع نقطة انقسام إضافية بين الأجيال؛ ما زاد من حدة الشرخ داخل التيار المحافظ.

وأشارت الصحيفة إلى أن هجوم السابع من أكتوبر 2023 كان حدثاً مفصلياً في تاريخ إسرائيل، وتزامنت تداعياته مع مناخ سياسي متغير سريعاً بين أقرب حلفائها، وهو مناخ يهدد بإعادة تشكيل علاقاتها الدولية بشكل عميق.

استطلاعات الرأي

أظهرت استطلاعات رأي أجراها مركز "بيو" أن النظرة السلبية لإسرائيل ارتفعت بشكل ملحوظ منذ العام 2022، وهو ما يعكس تحولاً واسعاً في المزاج العام داخل الولايات المتحدة. فقد ازدادت هذه النظرة بين الديمقراطيين بوتيرة واضحة، وامتدت أيضاً إلى صفوف الجمهوريين، وهو ما لم يكن مألوفاً في السابق.

الأكثر لفتاً للانتباه هو أن هذه الموجة من التشكيك لم تقتصر على القاعدة الشعبية للحزبين، بل تسللت إلى جيل الشباب المحافظ، الذين كان يُفترض أن يكونوا الحليف الأكثر التزاماً بالدفاع عن إسرائيل.

وبين الجمهوريين دون سن الخمسين عاماً، ارتفعت نسبة المنتقدين بشكل ملحوظ؛ ما يعكس إعادة نظر عميقة في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.

ويشير تقرير "واشنطن إكزامينر" إلى أن هذه الأرقام لا تعني مجرد تراجع في شعبية إسرائيل، بل تعبّر عن تحوّل في طريقة قراءة جيل كامل لمفهوم التحالفات التقليدية للولايات المتحدة.

وبينما بقيت إسرائيل لسنوات طويلة تمثل "الحليف الاستراتيجي الذي لا يُمس"، بدأت الأصوات الشابة ترى أن هذا الدعم غير المشروط يجب أن يخضع لإعادة تقييم، خاصة في ضوء إخفاقات التجربة الأمريكية في الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة.

انقسام الأجيال

وأبرز تقرير "واشنطن إكزامينر" أن الانقسام داخل صفوف المحافظين ظهر جلياً في مؤتمر "المحافظة الوطنية"، الذي تحوّل إلى منصة لكشف الفجوة المتسعة بين الجيلين.

وقد خُصصت إحدى الجلسات لمناقشة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في أعقاب قصف منشآت إيران النووية، وهي قضية اعتُبرت اختباراً حقيقياً لمدى التزام التيار المحافظ بالتحالف التقليدي مع تل أبيب.

ودار النقاش بين البروفيسور ماكس أبرامز، الذي دافع بقوة عن الضربة باعتبارها ضرورة أمنية واستراتيجية، وكيرت ميلز، المدير التنفيذي لمجلة The American Conservative، الذي تبنى موقفاً نقدياً حاداً تجاه إسرائيل، مؤكداً أن مصالح الولايات المتحدة يجب ألا تُختزل في الدفاع عن دولة أخرى مهما كانت طبيعة التحالف.

ووفقاً للتقرير، كانت القاعة مكتظة بشخصيات بارزة من أوساط الفكر والسياسة المحافظة، لكن المثير أن أسئلة الحاضرين من الشباب كشفت عن ميل متزايد نحو التشكيك في جدوى الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل.

وأعاد كثير منهم التأكيد على أن "ما ينفع إسرائيل ليس بالضرورة في مصلحة أمريكا"، وهو طرح لم يكن موجوداً بهذه الجرأة في المؤتمرات المحافظة قبل سنوات قليلة فقط.

أبعد من مجرد عداء

ويرى التقرير أن تراجع تأييد إسرائيل بين المحافظين الشباب لا يمكن تفسيره في إطار معاداة السامية، بل هو انعكاس لمراجعة أوسع وأعمق للسياسة الخارجية الأمريكية.

المسألة عند هؤلاء لا تتعلق بإنكار شرعية إسرائيل، كما يفعل بعض ناشطي اليسار المؤيدين للفلسطينيين، وإنما تنطلق من سؤال جوهري: إلى أي مدى يخدم التحالف مع إسرائيل المصالح الأمريكية المباشرة؟

هذا التحول في زاوية النظر يعكس وعياً سياسياً مختلفاً لدى جيل صاغته إخفاقات العقدين الماضيين، من غزو العراق إلى الانسحاب من أفغانستان.

وقد أصبح جيل زد أكثر تشككاً في وعود المؤسسة السياسية بشأن جدوى التدخلات الخارجية، وأكثر ميلاً إلى وضع المصلحة الأمريكية المباشرة فوق أي التزام عقائدي أو تحالف تاريخي.

تراجع البعد الديني

ويلفت تقرير "واشنطن إكزامينر" إلى أن أحد العوامل المحورية وراء تبدل المواقف هو التراجع الواضح في تأثير العقيدة البروتستانتية الإنجيلية المعروفة بـ"التدبيرية" (Dispensationalism). وقد شكّلت هذه العقيدة لعقود ركيزة أساسية للدعم الأمريكي الواسع لإسرائيل، إذ تربط قيام الدولة العبرية واستمرارها بمعتقدات لاهوتية حول أحداث نهاية الزمان وعودة المسيح.

هذا الإطار الفكري لم يعد يحظى بذات القبول لدى الجيل الجديد من المحافظين. فجيل زد، بحسب التقرير، أكثر ابتعاداً عن التدين التقليدي، وأقل انجذاباً إلى الخطاب الديني الذي يقدّم إسرائيل بوصفها جزءاً من خطة إلهية.

وعلى النقيض، يتزايد الميل داخل هذا الجيل نحو الكاثوليكية أو تيارات دينية أكثر واقعية في مقاربتها السياسية، وهي لا تحمل الإرث العقائدي ذاته تجاه إسرائيل.

ثغرات في خطاب نتنياهو

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً بأن بلاده لم تنجح في "كسب معركة الرأي العام"، غير أن تقرير "واشنطن إكزامينر" يرى أن هذا الاعتراف ركّز على الصورة السلبية لإسرائيل في العالم وفي صفوف الديمقراطيين الأمريكيين، بينما تجاهل تماماً التراجع المتنامي في أوساط المحافظين أنفسهم، الذين لطالما اعتُبروا خزان الدعم التقليدي لإسرائيل في الولايات المتحدة.

ويضيف التقرير أن سجل نتنياهو السياسي يعمّق هذه الفجوة، إذ يُنظر إليه كشخصية مرتبطة بالطبقة السياسية القديمة التي دفعت الولايات المتحدة إلى خوض حروب مُكلفة وغير مثمرة في الشرق الأوسط.

ويبرز هنا دوره البارز في الترويج لغزو العراق العام 2003، وهو الموقف الذي يجعله اليوم في مواجهة مباشرة مع جيل كامل يرى في تلك الحرب المثال الأوضح على فشل السياسة الخارجية الأمريكية وتهور النخب الحاكمة.

هذا العجز عن الاعتراف بأخطاء الماضي، وفق التقرير، رسّخ صورة نتنياهو كجزء من النخبة السياسية العالمية التي ينظر إليها الشباب المحافظ بعين الريبة والرفض.

وفي الوقت نفسه، شكّل هذا المناخ أرضية خصبة لصعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رغم دعمه الصريح لإسرائيل، نجح في استقطاب هؤلاء الشباب من خلال خطابه الشعبوي المناهض للمؤسسة، ووعده بكسر هيمنة النخب وإعادة تعريف المصالح الأمريكية بمعزل عن التزامات التحالفات التقليدية.

مستقبل غامض للعلاقة

لم يعد دعم إسرائيل قضية تحظى بإجماع الحزبين كما كان لعقود، بل تحوّل تدريجياً إلى ملف خلافي يرمز إلى الفجوة المتزايدة بين النخب السياسية التقليدية والأجيال الجديدة.

هذا التحول، كما يشير التقرير، يجعل إسرائيل تفقد أهم عنصر قوة امتلكته في واشنطن: صورة الحليف الذي لا يختلف عليه اثنان.

ويرى التقرير أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى تآكل سريع في مستويات الدعم الشعبي والسياسي داخل الولايات المتحدة، خاصة في أوساط المحافظين الشباب الذين يُفترض أن يكونوا الامتداد الطبيعي لتيار مؤيد لتل أبيب.

ويؤكد أن معادلة الولاء المطلق لإسرائيل لم تعد مفهومة أو مقبولة لدى جيل يضع المصلحة القومية الأمريكية فوق أي اعتبار آخر، ويرى في السياسات القديمة عبئاً أكثر من كونها مكسباً.