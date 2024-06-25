الدفاع المدني في غزة: مقتل 10 من أقارب إسماعيل هنية

قال الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إن 10 أشخاص من أقارب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قتلوا جراء غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر فلسطينية بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة هنية في مخيم الشاطئ، أدت إلى مقتل 13 فلسطينياً على الأقل، بينهم شقيقة هنية.