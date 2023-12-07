إيقاف مساعدات برنامج الأغذية العالمي يثير قلق النازحين في شمال غرب سوريا

أعرب نازحون في أحد مخيّمات شمال غرب سوريا عن استيائهم وقلقهم، في أعقاب إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إيقاف مساعداته في كافة أنحاء البلاد، اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وأكد مدير مخيّم مرام في أطمة في ريف إدلب الشمالي علي فرحات لوكالة "فرانس برس"، قائلاً إن "توقيف المساعدات على المخيمات سيزيد المعاناة أضعافًا مضاعفة، والبعض يقول لي إذا توقفت سلّة المساعدات سنموت من الجوع".

وقال البرنامج الأممي في بيان، بداية الأسبوع الحالي: "يؤسف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن يعلن انتهاء مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سوريا، في كانون الثاني/يناير 2024، بسبب نقص التمويل".

وأضاف البيان أن البرنامج سيواصل "دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء البلاد من خلال تدخلات الاستجابة لحالات الطوارئ الأصغر والأكثر استهدافًا".

وأوضح البرنامج لوكالة "فرانس برس" أن هذا القرار "يستند إلى التمويل، وهو مشكلة يواجهها البرنامج في جميع أنحاء العالم".

وكان برنامج الأغذية العالمي حذّر، في أيلول/سبتمبر الماضي، من تعرض 24 مليون شخص لخطر المجاعة نتيجة تقلص التمويل، ودفعه إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في العديد من العمليات حول العالم.