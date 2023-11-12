روسيا تبدأ إجلاء رعاياها من غزة

قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إن موسكو بدأت إجلاء رعاياها من قطاع غزة وإن أكثر من 60 من حاملي جوازات السفر الروسية عبروا إلى مصر.

وتواجه عملية الإجلاء المحدودة إلى مصر صعوبات. وبدأ إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل في الأول من نوفمبر الجاري.

وتوقفت عملية الإجلاء بضع مرات الأسبوع الماضي بسبب القصف، الذي قال موظفون يعملون في مجال الإغاثة إنه أصاب قوافل طبية أو استهدفها.