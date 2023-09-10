مقتل طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن فلسطينيا يدعى ميلاد منذر الراعي (16 عاما) قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، السبت، قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وتوفي الراعي إثر إصابته بشكل مباشر من قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في البرج العسكري على مدخل مخيم العروب.

وعلق الجيش الإسرائيلي: "نحقق في الحادث"، ولم يؤكد تلك التقارير بعد.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت، مساء السبت، بين شبان فلسطينيين، والجيش الإسرائيلي، في محيط مخيم العروب شمال الخليل.