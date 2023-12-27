قصف إسرائيلي مكثف.. مقتل أكثر من 240 فلسطينيًا خلال 24 ساعة

كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته على قطاع غزة في إطار حملته على حركة "حماس" التي أكد أنها قد تستمر "أشهرًا عدة" رغم المخاوف الشديدة على الوضع الإنساني.

وقُتل أكثر من 240 فلسطينيًا خلال 24 ساعة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة بحسب ما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وأفاد شهود عن ضربات إسرائيلية ومعارك على الأرض في خان يونس جنوب القطاع، وعن قصف مركز على مخيمي المغازي والبريج وسطه.

وقال الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري إن القوات الإسرائيلية "تقاتل في خان يونس" في الجنوب و"توسّع" عملياتها في مخيمات اللاجئين وسط القطاع.

وأصدر الجيش أمر إخلاء لسكان مخيم البريج ومحيطه.

وكان بعض السكان فرّوا، في وقت سابق، إلى مدينة رفح الحدودية مع مصر حيث وصلوا ووضعوا أمتعتهم على سطوح سياراتهم على ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".

وفي شمال قطاع غزة، دارت معارك عنيفة، فجرًا، في حيّ الشيخ رضوان في مدينة غزة، ومدينة جباليا.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي والعمليات البرية إلى 21110 قتلى و55243 جريحًا، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس، الأربعاء.

وتوعّدت إسرائيل بالقضاء على "حماس" بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصًا، بحسب آخر الأرقام الرسمية الإسرائيلية. كما أخذ المهاجمون حوالي 250 شخصًا رهائن لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة وفق إسرائيل.

كما قُتل 164 جنديًا إسرائيليًا منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي في 27 أكتوبر، وفق آخر أرقام صادرة عن الجيش.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، أُرغم 1,9 مليون شخص يمثلون 85 % من سكان القطاع، على النزوح من منازلهم بسبب المعارك، فيما يخيّم شبح المجاعة على القطاع الذي باتت معظم مستشفياته خارج الخدمة.