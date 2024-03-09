البنتاغون : ميناء غزة المؤقت قد يحتاج 1000 جندي أمريكي
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الجمعة، إن الميناء المؤقت الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لإيصال المساعدات إلى غزة سيستغرق التخطيط له وتنفيذه "عدة أسابيع"، وربما تتضمن العملية ألف جندي أمريكي، وفق وكالة "رويترز".
وأضاف في تصريح صحفي أن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف إلى تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يوميا.
وذكر البنتاغون أن العملية ربما تتضمن ألف جندي أمريكي، إلا أن القوات الأمريكية لن تكون على أرض غزة.
وتابع المصدر ذاته أن واشنطن تعمل على وضع التفاصيل مع دول شريكة.