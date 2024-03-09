البنتاغون : ميناء غزة المؤقت قد يحتاج 1000 جندي أمريكي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الجمعة، إن الميناء المؤقت الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لإيصال المساعدات إلى غزة سيستغرق التخطيط له وتنفيذه "عدة أسابيع"، وربما تتضمن العملية ألف جندي أمريكي، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف في تصريح صحفي أن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف إلى تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يوميا.