المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدرأ ف ب

البنتاغون : ميناء غزة المؤقت قد يحتاج 1000 جندي أمريكي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الجمعة، إن الميناء المؤقت الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لإيصال المساعدات إلى غزة سيستغرق التخطيط له وتنفيذه "عدة أسابيع"، وربما تتضمن العملية ألف جندي أمريكي، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف في تصريح صحفي أن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف إلى تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يوميا.

أخبار ذات صلة
ميناء أمريكي على شواطئ غزة.. ما خفي أعظم!

وذكر البنتاغون أن العملية ربما تتضمن ألف جندي أمريكي، إلا أن القوات الأمريكية لن تكون على أرض غزة.

وتابع المصدر ذاته أن واشنطن تعمل على وضع التفاصيل مع دول شريكة.

طوفان الأقصى
حرب غزة

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com